Rufián vio a Sánchez "fuera de órbita" en su comparecencia en el Congreso

Madrid, 25 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este jueves que vio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "fuera de órbita" y "totalmente out" en su comparecencia del miércoles en el pleno del Congreso para hablar de las causas judiciales que afectan a su entorno político y personal.

"Más allá de lo personal, lo vi fuera de órbita y totalmente out", ha declarado a los medios en el Congreso preguntado por esta comparecencia.

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Además, ha dicho que "no es de recibo" que Sánchez sustentara su discurso en el "y tú más", atacando al PP por tener una sede "pagada en negro" y por la fotografía del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con un "narco".

"Estamos hartos de esas cosas", ha añadido.

Por otro lado, ha pedido al Gobierno que los presupuestos que presente en el Congreso sean "para negociarlos y para aprobarlos" y no "como una excusa o una palanca para otras cosas", en alusión a un posible adelanto electoral, y ha informado de que el Ejecutivo ya ha contactado con ERC para pedirle hablar sobre este asunto. EFE

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