España

Avance contra el insomnio y el deterioro cognitivo: un estudio simula el sueño en el cerebro de ratones, “sin que estos realmente duerman”

Entre un 20% y un 48% de la población española tiene problemas para conciliar el sueño

Guardar
Google icon
Un ratón con electrodos en la cabeza descansa dentro de una cúpula de cristal, conectado a un monitor que muestra ondas cerebrales en un laboratorio.
Un ratón con electrodos en la cabeza y un monitor que registra su actividad cerebral ilustra la simulación de sueño en el cerebro sin que el animal duerma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos conocemos la sensación de agotamiento mental tras pasar horas sin dormir. En especial, entre un 20% y un 48% de la población española tiene problemas para “iniciar o mantener el sueño”, como ha podido comprobar la Sociedad Española de Neurología. No obstante, este proceso es fundamental, ya que nos permite resetear nuestras conexiones neuronales y consolidar la memoria. Hasta ahora, se pensaba que el cerebro debía aislarse y desconectarse del entorno para realizar estas labores de mantenimiento. Pero, ¿y si pudiéramos obtener estos beneficios neurológicos sin necesidad de perder la consciencia? Un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience ha dado un paso de gigante en esta dirección.

Los investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE. UU.), liderados por Kort Driessen, Fabio Squarcio, Giulio Tononi y Chiara Cirelli, han demostrado que es posible inducir artificialmente las funciones restauradoras del sueño en ratones que se encuentran completamente despiertos y activos. Ante este descubrimiento, Massimo, ingeniero conocido como @Rainmaker1973 en X, explica que “este descubrimiento sugiere que algún día podría ser posible desarrollar terapias dirigidas que contrarresten los efectos de la privación de sueño y ayuden a tratar el deterioro cognitivo en humanos”.

PUBLICIDAD

¿Dormir mientras estamos despiertos?

Para entender este hito, primero hay que comprender qué hace el cerebro cuando dormimos. Durante el sueño profundo (conocido como sueño NREM, que representa el 80% de nuestro descanso), las neuronas de la corteza cerebral entran en un patrón rítmico altamente sincronizado. Las células alternan entre fases de alta actividad (períodos “on”) y fases de silencio absoluto (períodos “off”). Este vaivén crea la llamada “actividad de ondas lentas”, que van a ser las encargadas de realizar la limpieza del cerebro.

Y es que estas ondas son las responsables de evitar la saturación de las sinapsis (las conexiones entre neuronas) y asientan los recuerdos que hemos formado durante el día. Entonces, el equipo de la Universidad de Wisconsin-Madison se planteó un reto: ¿se podría replicar este patrón “on/off” en un cerebro despierto? Parece ser, que sí. A través de la optogenética —una técnica avanzada que usa luz para controlar neuronas genéticamente modificadas—, lograron encender y apagar a voluntad grupos de neuronas en los ratones. Pero lo más sorprendente es que indujeron este ritmo en un solo hemisferio del cerebro, mientras los animales seguían despiertos, moviéndose e interactuando con su entorno sin mostrar alteraciones en su comportamiento general.

PUBLICIDAD

Modelo de cerebro dividido en hemisferios de luz azul y púrpura, con ondas luminosas, electrodos y un monitor con gráfico de ondas.
Un cerebro estilizado con hemisferios iluminados en azul y púrpura exhibe ondas de actividad neuronal y electrodos, en un entorno de laboratorio que ilustra la simulación del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un “reseteo” molecular y un impulso a la memoria

Los resultados fueron asombrosos. El cerebro de los ratones reaccionó a esta manipulación luminosa como si realmente hubiera dormido. Cuando finalmente se les permitió dormir de forma natural, el hemisferio que había recibido la estimulación rítmica mostró una menor necesidad de sueño (menor actividad de ondas lentas) en comparación con el hemisferio no tratado. Además, a nivel molecular, las conexiones sinápticas se habían “relajado”.

De esta manera, los científicos midieron los niveles de receptores AMPA (específicamente la subunidad GluA1), unas proteínas que actúan como indicadores de la fuerza de las conexiones neuronales. Tras la estimulación en vigilia, la presencia de estos receptores en las sinapsis disminuyó significativamente, imitando con exactitud el proceso biológico de “limpieza” que ocurre habitualmente tras unas 6 o 7 horas de sueño natural.

Pero la prueba definitiva de que el cerebro estaba obteniendo los beneficios del sueño llegó con una evaluación de la memoria. Los investigadores enseñaron a los ratones a reconocer diferentes texturas en el suelo (una tarea de aprendizaje). Luego, los mantuvieron despiertos para provocar fatiga mental. Como era de esperar, los ratones privados de sueño olvidaron lo aprendido. Sin embargo, a un subgrupo de estos ratones trasnochadores se les indujo artificialmente el patrón “on/off” durante la privación de sueño. ¿El resultado? Recuperaron su capacidad de recordar las nuevas texturas a la perfección, logrando el mismo nivel de acierto que los ratones que habían dormido plácidamente.

Un hombre sentado en la cama en una habitación oscura con las manos en el rostro, junto a un reloj digital que marca las tres y cuarenta y siete de la mañana.
Un hombre de mediana edad está sentado en su cama en la oscuridad con las manos en el rostro, mientras un reloj digital indica las 3:47 de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo es esto posible? El secreto está en el ritmo

Un descubrimiento clave del estudio es que no basta con simplemente “frenar” la actividad general del cerebro para descansarlo. Los científicos intentaron inhibir las neuronas de forma continua (sin el ritmo alterno) usando otro mecanismo y comprobaron que esto no reducía la necesidad de dormir en los animales. El secreto del descanso cerebral reside obligatoriamente en esa coreografía rítmica de encendido y apagado de las neuronas.

Aunque esta investigación se ha realizado en roedores, la biología ya nos ofrecía pistas de que el descanso parcial es posible: cetáceos como los delfines, así como los lobos marinos y algunas aves, pueden dormir con un hemisferio de su cerebro mientras el otro se mantiene alerta. Este trabajo demuestra experimentalmente que las funciones centrales del sueño pueden replicarse tecnológicamente en un estado de vigilia.

Por lo que, en definitiva, “es concebible que tecnologías capaces de inducir períodos de encendido y apagado a voluntad en regiones cerebrales selectas puedan proporcionar algunos de los beneficios del sueño sin pagar el precio completo de la desconexión sensorial y motora”, según los autores.

Temas Relacionados

AnimalesSueñoDormirCerebroNeurologíaNeurocienciaCiencia EspañaCienciaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los mejores destinos de Europa para hacer un viaje solo este verano, según una experta

El continente europeo es uno de los más llamativos por su gran variedad de paisajes, culturas, gastronomía y seguridad

Los mejores destinos de Europa para hacer un viaje solo este verano, según una experta

Un incendio forestal en Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) arrasa más de 1.000 hectáreas y obliga a evacuar a tres municipios

El fuego, originado por la chispa de un vehículo agrícola, avanza con tal rapidez que el Gobierno de Aragón ha activado el nivel máximo de su plan de emergencias forestales

Un incendio forestal en Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) arrasa más de 1.000 hectáreas y obliga a evacuar a tres municipios

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

Los mensajes intervenidos por la UDEF muestran que el expresidente encargó a Gertrudis Alcázar recopilar un listado de su actividad internacional, una estimación de sus ingresos y datos sobre su patrimonio cuando empezaban a trascender los pagos que había recibido de Análisis Relevante

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

Una monja explica cómo era su vida antes de dedicarse a Dios: “Cogía el coche, salía a la carretera y a correr y a fumar”

La hermana Leo ha relatado en el podcast de ‘Se buscan rebeldes’ el motivo por el que ha dejado de fumar

Una monja explica cómo era su vida antes de dedicarse a Dios: “Cogía el coche, salía a la carretera y a correr y a fumar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao se agarra a su bloque de confianza: Advocaat repite la alineación para desafiar a Costa de Marfil y seguir haciendo historia

Costa de Marfil apuesta por la continuidad: solo dos cambios en un once que busca hacer historia y clasificarse a diciseisavos

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”