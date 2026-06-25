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Un incendio forestal en Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) arrasa más de 1.000 hectáreas y obliga a evacuar a tres municipios

El fuego, originado por la chispa de un vehículo agrícola, avanza con tal rapidez que el Gobierno de Aragón ha activado el nivel máximo de su plan de emergencias forestales

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Incendio entre Tamarite y Alcampell (Huesca). (Remitida por el Gobierno de Aragón/Europa Press)
Incendio entre Tamarite y Alcampell (Huesca). (Remitida por el Gobierno de Aragón/Europa Press)

Un incendio forestal declarado este jueves en la comarca de La Litera, en Huesca, ha arrasado con más de 1.000 hectáreas de campos de cultivo y montaje bajo en los términos municipales de Tamarite de Litera y Alcampell, y ha forzado la evacuación de 240 personas en tres localidades. El fuego avanza con tal rapidez que el Gobierno de Aragón ha elevado la alerta al nivel máximo previsto en su plan de emergencias de incendios forestales.

Las llamas han obligado a desalojar a los vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz, y la localidad de Fonz permanece confinada. De estos, 180 residentes de Azanuy han sido trasladados al polideportivo Los Olímpicos de Monzón, mientras 55 vecinos de Calsanz y 5 de Alins se han refugiado en Peralta de la Sal. Como medida adicional de seguridad, las autoridades han cortado el tráfico en la carretera A-2216 entre Peralta de la Sal y San Esteban de Litera.

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Tal y como ha informado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la causa del incendio ha sido “la chispa” de un vehículo agrícola, a lo que se han sumado las altas temperaturas registradas en la comunidad autónoma y “la cantidad de combustible que tenemos ya en los montes”. Beltrán se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado, instalado en el entorno del campo de fútbol de Alcampell, desde donde coordina las actuaciones junto al resto de autoridades.

El fuego avanza “de una forma extraordinariamente preocupante”

El Ejecutivo aragonés se ha reunido a las 20:00 horas de este jueves en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), presidida por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. Tras el encuentro, Bermúdez ha explicado que el incendio podría afectar a hasta 4.000 hectáreas una vez perimetrado. Entre el 15% y el 20% de esa superficie correspondería a terreno forestal, mientras que el resto serían campos de cultivo y monte bajo. El consejero ha aclarado también que ese perímetro no implica que toda esa extensión vaya a quedar calcinada.

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Por su parte, el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, ha optado por desplazarse directamente al puesto de mando avanzado en Alcampell, al que también han acudido el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y el propio delegado del Gobierno.

Desde el puesto de mando, Azcón ha reconocido que el incendio les tiene “extraordinariamente preocupados” y ha admitido que el fuego avanza “de una forma extraordinariamente preocupante”. El presidente ha subrayado que la prioridad está en “defender las poblaciones” y que, pese a la gravedad, por el momento no se han producido daños personales. Además, Azcón ha calificado el trabajo de los equipos de extinción de “magnífico”, advirtiendo de que las labores continuarán durante horas y que no se descarta la necesidad de nuevos desalojos.

Operativo aéreo y terrestre de gran envergadura

El dispositivo de extinción desplegado combina medios de varias administraciones. Por parte del Gobierno de Aragón, el operativo de Infoar incluye cinco brigadas helitransportadas procedentes de Boltaña, Bailo, Peñalba, Ejea de los Caballeros y Teruel, con sus respectivos helicópteros, un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas, un director técnico de extinción y dos puestos de mando avanzado.

A estos efectivos se han sumado los del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO): tres aviones anfibios, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca y de Prado de los Esquiladores, y un avión bombardero con base en Lleida. Según ha explicado Beltrán, durante la tarde los trabajos se han centrado en “atacar el fuego desde el aire con 12 aparatos”, entre helicópteros y aeroplanos del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña y el Ejército del Aire.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Zaragoza, también ha movilizado a su Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Cuarto Batallón para sumarse a los trabajos de extinción. Asimismo, la Guardia Civil ha desplegado un helicóptero en la zona que, aunque carece de equipo de extinción, puede apoyar en tareas de evacuación.

La UME despliega 200 militares y 70 medios contra el incendio en Murcia que ha quemado más de 100 hectáreas del parque de El Valle-Carrascoy

Sánchez traslada su apoyo a los vecinos afectados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado a las reacciones ante el incendio. A través de un mensaje en X, ha asegurado que “permanecemos muy pendientes de la evolución del incendio de Tamarite de Litera, Huesca. Compartimos la preocupación y angustia de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz, Alins. Y los confinados en Fonz”. Sánchez también ha recordado que efectivos del MITECO y de la UME ya trabajan en la zona y ha lanzado un mensaje a la precaución: “Nos encontramos en máxima alerta de riesgo de incendios forestales”.

Beltrán, por su parte, ha señalado que las decisiones sobre posibles nuevas evacuaciones se tomarán desde el Puesto de Mando Avanzado en función de cómo evolucione el fuego. “Esperemos que no sea necesario, pero en su caso hacia qué centros, hacia qué localidades fuera de la trayectoria previsible del incendio hay que ir desplazando a estas personas”, ha indicado el delegado del Gobierno.

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