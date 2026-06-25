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Los Mossos detienen al propietario de dos clínicas dentales y a cuatro falsos dentistas

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Barcelona, 25 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro falsos dentistas y al propietario de dos clínicas dentales ubicadas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona, como presuntos autores de delitos de usurpación de estado civil, estafa, intrusismo profesional y lesiones.

Según ha informado la Policía de la Generalitat, agentes de la Unidad de Investigación de Martorell, junto con la Unidad Central de Consumo, detuvieron el pasado día 17 a estas cinco personas, de entre 32 y 60 años.

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La investigación se inició a finales de abril de este año después de que los agentes tuvieran conocimiento, a través de las manifestaciones de un testigo, de la posible existencia de actividades profesionales irregulares en varios centros odontológicos.

Según la información aportada por este testigo, varias personas estarían desempeñando funciones propias de profesionales sanitarios sin disponer de la titulación legal exigida para desarrollar esta actividad.

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Los investigadores iniciaron las gestiones para corroborar los hechos y tomaron declaración a diferentes personas que manifestaban haber sido víctimas de tratamientos presuntamente fraudulentos, además de llevar a cabo una serie de vigilancias discretas sobre los centros investigados.

Las declaraciones permitieron constatar que varias víctimas habrían sufrido secuelas físicas derivadas de las intervenciones médicas fraudulentas, así como posibles estafas económicas por el abono de tratamientos no finalizados.

En el marco de la investigación, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Salud colaboraron en la inspección, con la finalidad de detectar posibles infracciones administrativas y penales relacionadas con la actividad desarrollada.

Con todos los indicios recogidos, los investigadores solicitaron la entrada y registro de las clínicas investigadas, que fueron autorizadas por el juzgado de instancia e instrucción correspondiente.

El 17 de junio se practicaron entradas y registros en dos clínicas dentales ubicadas en las localidades de Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat.

En el transcurso de la inspección, se corroboró por parte de los agentes que en las clínicas se estaba ofreciendo un servicio integral de tratamientos médicos y quirúrgicos totalmente fraudulentos.

Además, se intervinieron aparatos informáticos, así como documentos de agenda de visitas, y se constató que no se cumplían las condiciones técnicas y sanitarias mínimas con el material y aparatos que se utilizaban en este tipo de clínicas, localizando incluso material oxidado y productos sanitarios caducados.

Por último, los agentes detuvieron a cinco personas como presuntos autores del fraude, precintaron policialmente ambos centros y, posteriormente, el juzgado que lleva la causa ratificó judicialmente ese cierre provisional por el riesgo para la salud de las personas.

Los detenidos, que no tenían antecedentes, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Martorell. EFE.

(Vídeo)

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