El congoleño Brian Cipenga, primer fichaje del Almería para la próxima temporada

Almería, 25 jun (EFE).- El extremo congoleño Brian Cipenga, que acaba contrato con el Castellón, es el primer fichaje del Almería para la próxima temporada, en la que el equipo andaluz volverá a jugar en LaLiga Hypermotion después del frustrado intento de ascenso a la máxima categoría.

El futbolista congoleño, que está actualmente con su selección en el Mundial 2026, firma por tres temporadas teniendo una más opcional, informó este jueves el club andaluz en un comunicado, en el que destaca que el nuevo refuerzo "se caracteriza por ser un extremo rápido, desequilibrante y explosivo".

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"Con el Castellón jugó 47 partidos, marcado 9 tantos y dando 10 asistencias. Anteriormente militó en el fútbol portugués. Brian Cipenga nació hace 28 años en Kinsansa y ha firmado por tres temporada en la UD Almería, teniendo otra opcional", relata el escrito el Almería.

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