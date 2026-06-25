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Suiza pone las cosas en orden y espera rival

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Santiago Aparicio

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- Después de un inicio inquietante, con un empate decepcionante frente a Catar, la selección de Suiza puso las cosas en orden y acabó la fase de grupos como primera clasificada del cuarteto B después de las dos victorias selladas ante Bosnia Herzegovina y contra Canadá, una de las anfitrionas.

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El conjunto de Murat Yakin ha conseguido superar el primer tramo de un Mundial por cuarta edición consecutiva. Pero desde que atravesó los grupos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 nunca pudo pasar más allá de los octavos, su techo en las últimas ediciones.

Disfruta el conjunto helvético de la sexta fase final seguida, la decimotercera a lo largo de su historia. Desde que apareció en la fase final de Alemania 2006 siempre ha formado parte del evento. El techo de la 'Nati' está en los cuartos en los que ha conseguido instalarse tres veces. En México 1934, en Francia 1938 y en Suiza 1954. Después no ha vuelto a ese tramo.

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Ahora se fija como objetivo instalarse entre los ocho mejores del mundo. Hacer historia. Planes mientras espera rival, con las eliminatorias de dieciseisavos aún lejos. Como primera de grupo, Suiza va a tener ocho días libres. El equipo viaja a San Diego, donde tiene el cuartel general, antes de regresar a Vancouver a disputar el compromiso del siguiente tramo.

Los hombres de Murat Yakin siguen su camino mientras van a disfrutar de dos días de descanso parar desconectar, de disfrutar de sus familias mientras se define el próximo rival. Tal y como está la situación ahora Suiza se mediría a Argelia pero quedan muchos grupos de la última jornada por definir.

Según establece el calendario, la Nati jugará con un tercer clasificado que saldrá de los grupos E, F, G, I y John Manzambi como nueva sensación suiza. El objetivo está cumplido.

"Lo logramos una vez más y salimos adelante porque después del partido inaugural la presión que tenía el equipo era inmensa; simplemente teníamos que ganar", dijo el seleccionador que alentó a sus jugadores a que se recuperaran antes del compromiso de eliminatorias del viernes próximo, dentro de ocho días.

"Nos complicamos un poco la vida tras el primer partido pero hicimos un buen trabajo en equipo. Empezamos la segunda parte contra Canadá con fuerza y anotamos dos goles; después, el rival buscó el empate, apretó y sacó jugadores de ataque. Perdimos la posesión y el control y les dimos esperanzas. Al final lo conseguimos y eso es lo más importante. Podemos disfrutar de este momento de liderar la tabla", analizó el seleccionador.

"Ahora tenemos que esperar a ver qué rival nos toca. Queda mucho para el próximo partido y tendremos dos o tres días de descanso ahora que serán muy importantes", avisó Murat Yakin.

SIN MINUTOS PARA OKAFOR

Entre los debates que quedan en el entorno de Suiza planea la situación de Noah Okafor uno de los referentes del fútbol helvético actual que llegó por los pelos a la fase final del Mundial 2026 una vez recuperado de su lesión en la pantorrilla y que no ha contado para Yakin.

Fue cuestionado el seleccionador por la situación del jugador del Leeds Unite que volvió con la selección semanas antes de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y tuvo minutos en el preparatorio contra Australia.

La falta de protagonismo alimenta las dudas sobre la relación entre jugador y técnico que ya estuvieron distanciado en la pasada Eurocopa, cuando el futbolista no tuvo minutos. EFE

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