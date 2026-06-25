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Acusaciones populares defienden su papel ante la reforma legal que busca limitarlas

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Madrid, 25 jun (EFE).- El partido Iustitia Europa y la organización Hazte Oír, acusaciones populares en causas como en la que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a Begoña Gómez, han reivindicado su papel "clave" en estos procedimientos judiciales y han cargado contra la iniciativa legal que aboga por limitar esta figura.

Con el nombre 'La acusación popular: en defensa de la libertad', ambas organizaciones han dado este jueves una conferencia en un hotel de Madrid en la que han cuestionado asimismo la actuación de la Fiscalía en casos como la de la mujer o el hermano del presidente del Gobierno, al no ver indicios para acusar.

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Han defendido la labor de la "sociedad civil" en la lucha contra la corrupción, y han subrayado que no van a aceptar "líneas rojas" ni del PSOE ni desde otros partidos como PP o Vox si llegan al Gobierno.

A lo largo de los años, Gobiernos de distinto signo han intentado limitar la figura de la acusación popular para evitar la instrumentalización de la Justicia, y el Tribunal Supremo ha sugerido en varias ocasiones la necesidad de abordar una reforma legislativa que "excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política".

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El Ministerio de Justicia impulsó hace meses la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -actualmente atascada en el Congreso- que, además de otorgar la investigación de causas penales a los fiscales, aboga por limitar el papel de las acusaciones populares y dejar fuera a partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos.

Desde Iustitia Europa, Luis María Pardo ha cuestionado la decisión del juez del caso Plus Ultra de unificar las acusaciones populares en el PP y notificar solo a este partido las resoluciones. "¿En Gürtel no había filtraciones?", se ha preguntado.

Su compañero, Rubén Gutiérrez, ha pedido defender todas las acusaciones, "sean de izquierdas o derechas".

Nouna Lozano, de Hazte Oír, ha reclamado que les dejen "trabajar", mientras Javier María Pérez Roldán ha considerado por su parte que "los partidos políticos que están institucionalizados entran en contradicción cuando ejercen la acusación popular".

Antes de la conferencia, a la que han acudido más de un centenar de personas, el público ha coreado "Yo, con Peinado", en alusión al juez que ha investigado a Begoña Gómez. EFE

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