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La Generalitat pide el confinamiento de Sant Quirze de Safaja (Barcelona) por un incendio

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Barcelona, 24 jun (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha pedido a los vecinos del municipio de Sant Quirze de Safaja, en Barcelona, que se confinen en sus casas, cierren puertas y ventanas y no circulen por la zona, a raíz de un incendio forestal que avanza con intensidad y que ya ha afectado a unas siete hectáreas.

El incendio, por el que previamente ya se había confinado un campin de la zona, se ha iniciado hacia las 13:22 horas, por causas que se investigan, y se desarrolla de forma ascendente y con alta intensidad.

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Los Bomberos han movilizado a 25 dotaciones terrestres y seis aéreas para luchar contra este incendio, con la prioridad de cerrar el flanco derecho, que es donde por ahora se concentra la parte más activa del fuego.

Ante esta situación, Protección Civil ha enviado una Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Sant Quirze de Safaja para pedir que se confinen en el interior de sus casas, cierren puertas y ventanas y que no circulen por la zona.

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Según los Agentes Rurales, que investigan las causas del fuego, el incendio afecta a unas siete hectáreas, de ellas 6,6 de vegetación forestal y 0,4 de vegetación agrícola. EFE.

(vídeo)

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