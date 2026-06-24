El jueves finaliza la ola de calor con un descenso generalizado de las temperaturas

Madrid, 24 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada el jueves la primera ola de calor que se ha registrado en España este verano, con un descenso de temperaturas generalizado gracias a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, aunque todavía habrá valores altos en el nordeste y Baleares.

Según la Aemet, predominarán los cielos despejados, salvo en el noroeste, donde un flujo atlántico dejará cielos nubosos, con precipitaciones y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia.

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Por la tarde, se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en la Península, especialmente en el extremo norte, con chubascos y tormentas con granizo, más probables en el Cantábrico y el alto Ebro, pero sin descartarse en la Ibérica, Pirineos y otros puntos de interior.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada en la península, con un descenso de las máximas notable en amplias zonas del interior e incluso extraordinario en el Cantábrico, y menos acusado en el tercio oriental.

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Todavía se superarán los 34-36 ºC en el Ebro, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular e incluso los 38-39 ºC de forma puntual.

Las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 ºC, continuarán en zonas del centro y sur peninsular, el Ebro y los litorales mediterráneos.

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En los archipiélagos no se prevén cambios significativos en las temperaturas. La mínimas descenderán de forma ligera en el tercio oriental.

El viento será en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del noroeste en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental, con predominio de brisas en el litoral. Habrá poniente moderado, con algún intervalo fuerte, en el Estrecho y Alborán. En Canarias el viento será moderado.

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- GALICIA: cielos nubosos, con chubascos y tormentas generalizados, que de madrugada pueden ser localmente fuertes en las Rías Bajas, interior de Pontevedra y noroeste de A Coruña y Lugo; la nubosidad y las precipitaciones remitirán.

Temperaturas en descenso, que en las máximas será notable en el interior y en el litoral noroeste de A Coruña, y menos acusado en las mínimas del litoral atlántico. Viento flojo con intervalos moderados en el litoral occidental.

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- ASTURIAS: intervalos nubosos, con chubascos y tormentas, más frecuentes en la mitad occidental, donde pueden ser localmente fuertes. Temperaturas en descenso generalizado, notable a extraordinario de las máximas. Viento flojo variable en el interior y en el litoral se prevén intervalos moderados o fuertes.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso, con aumento a nuboso con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo en el extremo oriental. Probables brumas y nieblas dispersas vespertinas en el interior.

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Temperaturas a la baja que, en el caso de las máximas, será extraordinario en el norte y notable en el sur. Viento flojo en el interior, quedando variable con brisas, y moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso, aumentando a nuboso, con chubascos y tormentas generalizadas que pueden ser localmente fuertes y con granizo en Vizcaya y cuenca del Nervión; incremento abundante de la nubosidad baja que puede llevar asociadas brumas y nieblas vespertinas en zonas altas.

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Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable de las máximas en el interior de Vizcaya. Viento flojo y variable en el interior, y en el litoral, flojo de dirección variable, aumentando de flojo a moderado. Rachas muy fuertes en áreas de tormentas.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos con tormenta en el norte y este, que localmente pueden ser fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento, sin descartarse, aunque más ocasionales, en el resto. Probabilidad también de precipitaciones débiles dispersas en el oeste.

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Temperaturas a la baja, que será notable en las máximas. Viento moderado, con intervalos de fuerte.

- NAVARRA:cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución y de nubes bajas en el noroeste con probables brumas y nieblas verspertinas asociadas, sobre todo en zonas altas. Ligera presencia de calima. Chubascos dispersos y tormentas ocasionales en la mitad noroccidental.

Temperaturas mínimas en descenso en el tercio oeste y con pocos cambios en el resto, y máximas en ligero descenso, que será más acusado en el oeste. Viento flojo a moderado que amainará a flojo variable.

- LA RIOJA: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, con probabilidad de chubascos, que localmente pueden ser fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en descenso moderado. Viento moderado con intervalos de fuerte.

- ARAGÓN: cielo despejado, con aumento a intervalos de nubes de evolución diurna. Probabilidad de chubascos débiles en Cinco Villas. Temperaturas mínimas el ligero descenso en Zaragoza y con cambios ligeros en el resto; máximas a la baja, en general ligera, con valores todavía significativamente altos en valles y planicies.

Viento flojo en Pirineos, flojo a moderado en el sistema Ibérico, con aumento a moderado.

- CATALUÑA: cielo despejado, con aumento a intervalos de nubes de evolución diurna en el Pirineo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso ligero, con valores todavía significativamente altos en el Ampurdán, y en valles y planicies del interior.

En el Ampurdán viento moderado; en el resto flojo de dirección variable, moderado en las depresiones de Lleida y Tarragona.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en el norte y este, y con probabilidad de precipitaciones dispersas en el oeste. Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas. Viento moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con desarrollo de nubosidad de evolución. Presencia de calima. Temperaturas mínimas en descenso ligero en la mitad occidental y con pocos cambios en el resto; máximas a la baja, generalmente notable. Viento flojo arreciando y rolando a moderado.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con desarrollo de nubosidad de evolución. Presencia de calima. No se descarta algún chubasco disperso en la mitad occidental, que puede ir acompañado de alguna tormenta aislada.

Temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y con cambios ligeros o sin cambios en el resto; máximas en descenso generalizado, que será notable en la mitad oeste y en puntos de Guadalajara, menos acusado en el sureste. Viento de flojo a moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, con tendencia a localmente moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios las mínimas. Vientos flojos variables, con intervalos moderados en el interior.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo y brisas costeras.

- ANDALUCÍA: intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones dispersas y ocasionales, en general con carácter débil, que podrían ir acompañadas de tormentas, con mayor probabilidad de madrugada y en el centro de la comunidad. Nubes bajas en el tercio occidental.

Temperaturas con pocos cambios en el litoral malagueño y en descenso en el resto, que será notable para las máximas en amplias zonas del interior. Vientos flojos, con intervalos moderados. Poniente moderado en el litoral mediterráneo occidental y el Estrecho, ocasionalmente fuerte.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar alguna precipitación débil de madrugada en el caso de las islas más montañosas. Temperaturas sin apenas cambios. Viento de flojo a moderado. EFE