Espana agencias

Ministra de Vivienda espera una partida para ampliar el parque público en Presupuesto 2027

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha avanzado este miércoles que en los Presupuestos Generales del Estado para 2027 habrá una "partida muy determinada para ampliar el parque público" y ha dicho que sigue trabajando para lograr un acuerdo político "transversal" que dé respuesta a este problema.

Rodríguez ha contestado así, en el pleno del Congreso, al diputado de Bildu Oskar Matute, que ha llamado a la ministra a "pasar a la ofensiva" y a "buscar puntos de encuentro" con otros grupos parlamentarios para abordar el déficit estructural de vivienda que tiene España y también para hacer frente a los precios desorbitados de las que ya existen.

PUBLICIDAD

Entre otras medidas, Matute ha reclamado la prohibición de los pisos turísticos ilegales, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, prorrogar los contratos de alquiler y alargarlos y una fiscalidad justa y progresiva.

La ministra se ha mostrado de acuerdo con todo lo dicho por el diputado de Bildu y ha destacado que el 53 % de los vascos viven en zonas declaradas tensionadas y, por tanto, con topes de precios.

PUBLICIDAD

También ha defendido que la normativa del ministerio ha permitido bajar un 120 % las licencias de pisos turísticos y ha recordado que "avala" la proposición de ley de Bildu para regular los alquileres de temporada. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La exconcejala de Soria detenida por corrupción entrega el acta y se da de baja del PSOE

Infobae

El jueves finaliza la ola de calor con un descenso generalizado de las temperaturas

Infobae

Hallan ADN humano de más de 2.000 años de antigüedad en cuevas de España y Portugal

Infobae

Albares se escuda en necesidad de buena relación con Marruecos y en que ningún país condenó ataque contra el Polisario

Albares se escuda en necesidad de buena relación con Marruecos y en que ningún país condenó ataque contra el Polisario

Torres ve una "vergüenza" que el PP apoye en la UE el reglamento de retornos de migrantes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero agendó una reunión con Leire Díez cuatro días después de que la ‘fontanera’ declarase ante el juez por las cloacas del PSOE

Zapatero agendó una reunión con Leire Díez cuatro días después de que la ‘fontanera’ declarase ante el juez por las cloacas del PSOE

En libertad provisional la concejala del Ayuntamiento de Soria detenida en una operación por presunta corrupción

Vídeo | Brutal enfado de Patxi López con Feijóo después de que el líder del PP insinuara que su padre fallecido se avergonzaría de él

La esperada rendición de cuentas de Sánchez dura media hora: neutraliza a Feijóo, pero desespera a los socios y pierde a Junts

La UDEF implica a Zapatero en el cobro de 200.000 euros de un grupo minero para influir ante el Gobierno de Bolivia en un litigio de 94 millones

ECONOMÍA

El ahorrador español invierte mal: su perfil conservador le impide vencer la inflación y elegir productos más rentables

El ahorrador español invierte mal: su perfil conservador le impide vencer la inflación y elegir productos más rentables

El Gobierno amplía las ayudas para comprar vivienda: más jóvenes y familias podrán acceder a una hipoteca sin ahorros

Un tribunal de EEUU anula los embargos a la selección española pedidos por un fondo por el recorte a las renovables de Rajoy

Hasta el 70% de las viviendas están vacías en los pueblos más pequeños mientras las grandes ciudades sufren escasez de alojamiento

17 euros más por metro cuadrado en tres meses: el precio del suelo urbano toca máximos desde 2012 en plena crisis de vivienda

DEPORTES

El jugador que se siente gallego, tiene nacionalidad chilena, pero juega con Suiza: la historia de Ricardo Rodríguez

El jugador que se siente gallego, tiene nacionalidad chilena, pero juega con Suiza: la historia de Ricardo Rodríguez

Lumumba, un símbolo en el Mundial del grito de RD Congo por las matanzas, el ébola y un juicio en Bélgica por crímenes de guerra

Ni Luis Aragonés ni Vicente del Bosque: este es el entrenador español con más victorias en los Mundiales

Polémica con Bellingham: se tapó la boca para hablarle a un rival y no fue expulsado

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega