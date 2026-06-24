Ministra de Vivienda espera una partida para ampliar el parque público en Presupuesto 2027

Madrid, 24 jun (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha avanzado este miércoles que en los Presupuestos Generales del Estado para 2027 habrá una "partida muy determinada para ampliar el parque público" y ha dicho que sigue trabajando para lograr un acuerdo político "transversal" que dé respuesta a este problema.

Rodríguez ha contestado así, en el pleno del Congreso, al diputado de Bildu Oskar Matute, que ha llamado a la ministra a "pasar a la ofensiva" y a "buscar puntos de encuentro" con otros grupos parlamentarios para abordar el déficit estructural de vivienda que tiene España y también para hacer frente a los precios desorbitados de las que ya existen.

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Entre otras medidas, Matute ha reclamado la prohibición de los pisos turísticos ilegales, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, prorrogar los contratos de alquiler y alargarlos y una fiscalidad justa y progresiva.

La ministra se ha mostrado de acuerdo con todo lo dicho por el diputado de Bildu y ha destacado que el 53 % de los vascos viven en zonas declaradas tensionadas y, por tanto, con topes de precios.

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También ha defendido que la normativa del ministerio ha permitido bajar un 120 % las licencias de pisos turísticos y ha recordado que "avala" la proposición de ley de Bildu para regular los alquileres de temporada. EFE