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Patxi López carga contra Feijóo por mentar a su padre y le insta a dejar de ser "tan ruin"

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Madrid, 24 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cargado este miércoles contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por mencionar a su padre fallecido ante el pleno y le ha instado a dejar de ser "tan ruin".

López, visiblemente enojado, ha respondido así a las palabras sobre su padre pronunciadas por Feijóo en una de sus intervenciones durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el pleno de la Cámara Baja.

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El líder del PP se ha dirigido expresamente al portavoz socialista y le ha dicho: "señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás".

"Para que yo le acepte al señor Feijóo que hable de mi padre tendría que nacer tres veces", ha respondido López, que ha explicado acto seguido que una por las veces que "le dieron de hostias" en las comisarías, otra por las que estuvo encarcelado y otra por el destierro que soportó.

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Unas situaciones que ha contrastado con las del fundador del PP, Manuel Fraga, del que el actual líder de los populares dice que es "un heredero orgulloso" y que formó parte del gobierno de la dictadura que torturó, encarceló y desterró a su padre y "fusilaba a la gente de este país".

"Así que, señor Feijóo, tápese un poco y deje de ser tan ruin, que es lo que es", le ha instado y le ha acusado de haber instaurado en el PP la degradación y la decadencia.

Para López, el dirigente de los populares "borda" el insulto y la alusión a su padre es la demostración palpable de que el PP solo sabe vivir, a su entender, en el fango y en conflictos que ellos mismos alimentan.

"Son una máquina de insultar en exclusiva, de mala educación, de falta de respeto absoluto" como, según ha dicho, lo demuestra en cada pleno el grupo parlamentario popular, creado a "imagen y semejanza" de su presidente, a diferencia del suyo, el PSOE, del que ha dicho "es el mejor del mundo". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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