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La exconcejala de Soria detenida por corrupción entrega el acta y se da de baja del PSOE

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Valladolid, 24 jun (EFE).- La hasta ahora concejala de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos (PSOE), que fue detenida en una operación contra supuestas irregularidades en la contratación y que este miércoles ha sido puesta en libertad en provisional, ha renunciado al acta y se ha dado de baja como militante del partido.

Santos, que tiene que comparecer ante el juez cada 15 días, ha emitido un comunicado en el que da a conocer esta decisión.

El PSOE de Soria ya había acordado ayer solicitar la suspensión cautelar de militancia de la ya exconcejala "mientras se esclarecen los hechos" y se desarrollan las actuaciones internas del partido y el procedimiento judicial.

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Santos, que ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil, ha asegurado que entrega el acta y se da de baja de PSOE "desde la responsabilidad personal e institucional, con el único objetivo de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista" a los que agradece la confianza que han depositado en ella durante este tiempo. "Considero que esta es la decisión más prudente en este momento", dice el comunicado.

En él, asegura que mantiene su "plena tranquilidad y absoluta confianza en la Justicia, en su trabajo y en que todo se esclarecerá con el tiempo y con las garantías que corresponden en un Estado de Derecho".

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Además, pide respeto para todas las personas afectadas y para sus familias, así como prudencia a la hora de tratar estas informaciones.

Finalmente, reitera su disposición a colaborar con todo lo que legalmente proceda y solicita que se respete el desarrollo de las actuaciones judiciales y el secreto de las mismas, si así lo determinan las autoridades competentes.

La causa, cuyas diligencias están declaradas por el juzgado como secretas, investiga hechos supuestamente constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Al parecer, los hechos investigados tienen que ver con la contratación de una empresa vinculada con la concejala, según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Con motivo de esta operación, seis personas, entre ellas la exconcejala, fueron detenidas y todas han quedado en libertad pero con la obligación de comparecer ante el juzgado si son requeridas, y una séptima figura como investigada en la misma causa. EFE

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