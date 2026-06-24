Junts insta a Sánchez a "apartarse" y dejar paso a otro candidato a la investidura, ya que no adelanta elecciones

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha indicado que, como el presidente Pedro Sánchez viene rechazando el adelanto de las elecciones generales, debería contemplar otra opción, ya la de "apartarse" y dejar paso a otro candidato a la investidura. "Nunca debe morir todo un pueblo por un hombre solo", ha señalado.

Nogueras sostiene que a la corrupción que azota su Gobierno y el PSOE se le une la falta de una mayoría parlamentaria que Junts propició al no ver cumplido el acuerdo de investidura y considera que ahora no es el momento de "aferrarse al poder por el poder" porque, según ha advertido, eso no hará más que "hacer grande" a la extrema derecha. "Y nosotros no queremos a la extrema derecha", ha dicho.

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YA NO TIENE LEGITIMIDAD PARA EJERCER EL PODER

Por eso, los de Carles Puigdemont han reclamado a Sánchez una propuesta "atrevida" que confía en que medite "con serenidad" teniendo en cuenta que ya está "tocado y hundido", y es que siga el ejemplo del ya exprimer ministro británico Keir Starmer y dimita para dejar paso a otro candidato.

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"Hoy no tiene ni mayoría ni legitimidad para ocupar el poder y a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero nunca debe morir todo un pueblo por un hombre solo", ha justificado la independentista catalana.