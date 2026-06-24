Espana agencias

El PSOE responde a Junts que si quiere otro presidente, apoye una moción de censura

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- El PSOE ha respondido a Junts este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene razones sobradas para seguir gobernando y que si quieren otro presidente apoyen una moción de censura.

Fuentes socialistas han contestado así a la exigencia de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien en la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ha pedido al presidente que se "aparte" y deje que el Parlamento le sustituya.

PUBLICIDAD

Para el partido de Carles Puigdemont, el presidente está "tocado y hundido" y la situación de corrupción es "insostenible", algo que replican desde el PSOE donde sostienen que Sánchez aún tiene muchos motivos para permanecer al frente del Gobierno. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

Fundación SEPI celebra en julio dos cursos sobre IA, digitalización y autonomía europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo