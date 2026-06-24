El PSOE responde a Junts que si quiere otro presidente, apoye una moción de censura

Madrid, 24 jun (EFE).- El PSOE ha respondido a Junts este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene razones sobradas para seguir gobernando y que si quieren otro presidente apoyen una moción de censura.

Fuentes socialistas han contestado así a la exigencia de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien en la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ha pedido al presidente que se "aparte" y deje que el Parlamento le sustituya.

PUBLICIDAD

Para el partido de Carles Puigdemont, el presidente está "tocado y hundido" y la situación de corrupción es "insostenible", algo que replican desde el PSOE donde sostienen que Sánchez aún tiene muchos motivos para permanecer al frente del Gobierno. EFE