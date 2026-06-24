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El PP pide a Junts que se deje de "ocurrencias" y faciliten ya un cambio de Gobierno

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Madrid, 24 jun (EFE).- El PP ha calificado de "ocurrencia discursiva" la propuesta de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "aparte" y deje que el Parlamento le sustituya.

Fuentes de Génova han afirmado que no quieren entrar en "capotes" ni opinar sobre las "ocurrencias" de Junts y han insistido en que la formación catalana es quien tiene la clave para hacer caer al Gobierno de Sánchez.

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Hacer que se vaya Sánchez, han explicado, es "muy sencillo" para ellos, pues pueden llamar al presidente y pedirle que convoque elecciones o si no llamar a Alberto Núñez Feijóo para darle su apoyo en una moción de censura instrumental.

El PP, insisten dichas fuentes, no tiene prisa, pues tras dos sentencias (la del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y la del exministro José Luis Ábalos), todavía quedan quince procesos judiciales por avanzar, relacionados con Sánchez y su entorno.

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Si Junts y el resto de socios quieren seguir con esto, señalan, tendrán que "disfrutar del viaje" y someterse a la vergüenza de responder semana a semana a la prensa su opinión sobre imputaciones, investigaciones o sentencias.

Aunque el Gobierno cree que tiene el tiempo a su favor, señalan, todo esto acaba de empezar y aún no han debutado en los juzgados personas como la exmilitante socialista Leire Díez.

El mensaje a Junts, como ha afirmado este miércoles en el Congreso Feijóo durante su intervención, es "si queréis sacar a Sánchez le sacamos hoy" y el PP no va a modificar su mensaje por lo que diga ninguna portavoz.

La oferta es apoyar una moción de censura y la convocatoria inmediata de elecciones y es una oferta que va dirigida sobre todo a Junts, reconocen, ya que el PNV, después de que la UCO lo haya situado en el caso Leire, no puede permitirse el lujo de dejar caer a Sánchez.

Nogueras ha lanzado su propuesta a Sánchez ante el pleno del Congreso con motivo de la comparecencia del jefe del Ejecutivo para dar explicaciones de los casos judiciales que afectan a su entorno político y familiar.

La diputada catalana ha defendido que esta sería la mejor salida para evitar que gobierne la extrema derecha y una vez que Sánchez, ha dicho, se presenta hoy ante la Cámara sin la mayoría ni la legitimidad para ocupar el poder. EFE

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