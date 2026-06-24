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El Gobierno subraya la "compleja coordinación" tras la caída de un cable en una catenaria

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Sevilla, 24 jun (EFE).- El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este miércoles la "compleja" coordinación, no exenta de riesgos, que supuso la caída ayer de un cable de media tensión sobre una catenaria en La Rinconada (Sevilla), que provocó el corte temporal de la línea ferroviaria con Madrid.

En respuesta a los periodistas en Sevilla, ha explicado que los hechos se produjeron sobre las 20:00 horas, cuando el cable cayó sobre la catenaria que alimenta tanto la vía de alta velocidad como la convencional, lo que produjo incidencias "de manera inmediata" y que se tuviera que suspender el tráfico ferroviario.

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Se inició entonces una coordinación con la compañía Endesa, titular del cable "que se fundió, se quemó literalmente y cayó encima de las vías".

"Después de una actividad muy compleja de coordinación y no exenta de riesgos importantes, con presencia incluso de equipos de bomberos que no tuvieron que intervenir finalmente, se procedió a la retirada de ese cable sobre la catenaria en torno a la 1:20 de la madrugada", ha detallado Fernández.

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Esto propició que, desde ese momento, pudiera ir restableciéndose "poco a poco" el tráfico ferroviario y se aprovecharon todas las posibilidades técnicas para conseguir que los distintos trenes que estaban en vía llegaran hasta "zonas de refugio", las distintas estaciones.

En el caso de Córdoba se refugiaron hasta siete trenes y algunos también en Sevilla, ha dicho el delegado, quien ha indicado que también se activó a la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar que hubiera alguna situación de riesgo.

Renfe inició además un protocolo con Cruz Roja para evitar que hubiera situaciones de desatención a los distintos viajeros. EFE

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