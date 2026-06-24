El aficionado estatua ‘Lumumba Vea' llega al partido de RD de Congo contra Colombia

Guadalajara (México), 23 jun (EFE).- El hincha congolés ‘Lumumba Vea', cuya imagen se ha hecho viral por ser la estatua viviente en los partidos de la selección de la República Democrática del Congo, llegó este martes a Guadalajara (oeste de México) para presenciar el duelo de su equipo contra Colombia en el Mundial de 2026.

El congolés, cuyo nombre verdadero es Michel Nkuka Mboladinga, llama la atención no solo por su vestimenta formal con los colores de la bandera de su país, sino también por mantenerse inmóvil durante todos los partidos de su selección.

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'Lumumba Vea' llegó escoltado al Estadio Guadalajara a donde fue invitado por la FIFA ya que no pudo asistir al primer partido del Congo, en Estados Unidos, por las restricciones sanitarias ante el brote de ébola en el país africano.

Antes de ingresar al estadio dijo estar agradecido por poder acompañar a su país en el mundial y aseguró que su mensaje es hacer visible a un símbolo para el pueblo congoleño como fue Patrice Lumumba, héroe nacional anticolonialista y primer mandatario de su país tras la independencia de Bélgica.

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Al preguntarle acerca del partido que su selección disputará contra Colombia aseguró: “Vamos a vencer”.

El congoleño, de 49 años de edad, se tomó fotografías con aficionados mexicanos y colombianos que lo reconocieron, en especial una joven de 15 años que portaba una bandera de República Democrática del Congo.

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La joven aseguró que acudió al estadio para apoyar al Congo y porque deseaba conocerlo en persona luego de observarlo en el partido de clasificación que la selección africana disputó en esta ciudad en marzo pasado.

‘Lumumba Vea' se convirtió en un símbolo del fútbol de su país, al asistir a los partidos del seleccionado congoleño en la Copa Africana de Naciones, presenciar el partido completo sin moverse y con la mano levantada mientras la afición canta y anima al equipo. EFE

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