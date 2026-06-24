Aday Mara desembarca en la NBA elegido con el número 12 por los OKC Thunder

Nueva York (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Los Oklahoma City Thunder eligieron este martes con el número 12 en el draft de la NBA al español Aday Mara, pívot que fue campeón universitario en la última temporada con los Michigan Wolverines.
Aday Mara, pívot zaragozano de 21 años y 221 centímetros, estuvo presente en el Barclays Center de Brooklyn, el escenario del draft. EFE
(foto)
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