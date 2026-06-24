0-1. Panamá se despide del Mundial al perder con Croacia

Toronto, 23 jun (EFE).- Con un gol de Ante Budimir en el minuto 54, Croacia se impuso este martes en Toronto por 0-1 a Panamá, a la que eliminó del Mundial 2026.
Croacia conquistó sus primeros tres puntos y dejó a Panamá sin sumar en una zona que lideran Inglaterra y Ghana con cuatro enteros.
En la última fecha del Grupo L, el 27 de junio, Croacia se medirá con Ghana y Panamá, que aún no logra puntuar en un mundial, se las verá ese mismo día con Inglaterra. EFE
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