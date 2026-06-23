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El Gobierno autoriza más de 21 millones de euros para programas de lucha contra las drogas

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Madrid, 23 jun (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes el reparto de más de 21 millones de euros a los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas, con especial incidencia en aquellos dedicados a la prevención y en actividades diversas en aplicación de la normativa sobre el fondo de bienes decomisados.

A esta aplicación de la Ley 17/2003 llegarán concretamente 9,6 millones de euros, según se ha informado en nota de prensa, mientras que a programas destinados a prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional irán 4,67 millones.

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Para los gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones irán 3,86 millones de euros, mientras que 1,66 millones servirán para la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad que lleva a cabo el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.

Por último, para la rehabilitación y reinserción específicamente de toxicómanos con problemas jurídico-penales se destinarán 1,47 millones de euros.

Estos créditos, que serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, seguirán los criterios de reparto y distribución que fueron aprobados por la Comisión Sectorial del pasado 20 de mayo, siguiendo criterios que incluyen la población de hecho o la mortalidad en los últimos cinco años, entre otros.

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Con 3,32 millones de euros, la comunidad autónoma que más créditos recibirá será la de Andalucía, seguida de Cataluña (2,9 millones), Madrid (2,77 millones), Comunitat Valenciana (1,9 millones), Castilla y León (1,49 millones) y Castilla-La Mancha (1,1 millones). EFE

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