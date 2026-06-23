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Seis detenidos en la operación abierta contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria

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Soria, 23 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas dentro de la operación abierta por la Guardia Civil bajo la dirección del Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial y que ha supuesto el registro del Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE, y de dos domicilios particulares vinculados a la investigación.

Cuatro detenciones se han producido en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que no descartan más arrestos.

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La Guardia Civil investiga la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. EFE

(foto) (vídeo)

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