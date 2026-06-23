El PSOE dice que es normal que los partidos se reúnan con la SEPI por empresas en riesgo

Madrid, 23 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este martes que es normal que los grupos políticos se reúnan con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) parar tratar de "salvar" a empresas que están en riesgo.

López se ha expresado de esta manera en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que los periodistas le han preguntado sobre el informe de la UCO conocido hoy en el que sitúan al PNV en el caso Leire por el interés del expresidente del partido, Andoni Ortuzar, por el préstamo público a Tubos Reunidos.

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El socialista se ha referido al propio comunicado que el PNV ha emitido al respecto, en el que ha reconocido reuniones con miembros del Gobierno para interesarse por la situación que vivía Tubos Reunidos, pero ha advertido de que no tiene nada que ver con "las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas".

"Vamos mal si hablamos de la trama SEPI para todo", ha dicho López, quien ha subrayado que dentro del trabajo de los grupos políticos está "buscar cómo salvar a empresas" del tejido empresarial español.

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En ese sentido, ha defendido que esa labor "no es delito" sino la "obligación" de los grupos y ha pedido que no se hable de "trama" ni se empiece a "sospechar de todo el mundo" como si hubiera "entrado una paranoia".

Así, ha pedido esperar a ver "qué hay de delitos, si es que los hay, dentro de esas reuniones con la SEPI". EFE

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