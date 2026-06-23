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Urtasun pide al PP que se sume a la "oportunidad histórica" de construir una ley del cine

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Madrid, 23 jun (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto este martes a "tender la mano al PP" para que participe en la "oportunidad histórica" de construir una ley del cine y ha descartado hacer esa oferta a Vox: "De la extrema derecha ya no espero nada".

"No se queden fuera de este gran consenso que va a ser muy positivo para el sector", ha dicho el ministro a los diputados populares, a quienes ha garantizado que la elevación de incentivos fiscales al máximo permitido por la Unión Europea "está acordado con el Ministerio de Hacienda".

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"Cometieron un error al presentar enmiendas a la totalidad para frenar la ley antes incluso de que pudiera ser debatida por esta cámara", ha dicho el ministro tanto a los diputados del PP como a los de Vox, y ha constatado percibir en ellos "un tono de moderación distinto" al que les obliga la dirección de ambos partidos.

"Tienen un problema y es que el buque en el que van lo pilotan el señor Tellado y el señor Abascal. No hay espacio para la moderación en ese barco", ha afirmado Urtasun.

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Por su parte, la diputada del PP Soledad Cruz-Guzmán ha pedido al ministro "menos parálisis y más respeto institucional" y le ha recordado que hay más de 130 propuestas paralizadas en la Comisión de Cultura.

La diputada ha instado a Urtasun a escuchar al sector, y le ha tildado de ser "el ministro de Cultura menos democrático que ha tenido España: gobierno sin presupuestos y a golpe de decretazo".

"La cultura no necesita más trincheras, necesita más gestión", ha subrayado la diputada del PP, que ha recriminado al ministro que siga sin desarrollar el estatuto del artista, "mientras se llenan la boca de pluralidad".

Cruz-Guzmán también le ha recordado que las galerías de arte llevan años reclamando una rebaja del IVA.

Sobre este asunto, Urtasun ha reiterado su posición de aplicar la directiva europea que permita al arte español competir en situación de igualdad con países que aplican el IVA reducido (entre el 5 y 8 % frente al 21 % vigente en España).

No obstante, ha reconocido que el asunto está "bloqueado y en negociación con el Ministerio de Hacienda".

En su comparecencia en la Comisión de Cultura, Urtasun ha expuesto sus logros como el Bono Cultural Joven 2026, que ya se puede solicitar y que fue censurado por los diputados Vox, que han reprochado al ministro querer "comprar" a los jóvenes con esta iniciativa de 400 euros.

Urtasun también ha avanzado que en septiembre se convocará el concurso de proyectos para la transformación y adecuación del histórico edificio del NO-DO, que se convertirá en Museo del Cine.

Y se ha referido a la reforma del Código Penal para despenalizar los delitos relacionados con las ofensas a instituciones o símbolos del Estado.

"Una democracia madura no puede responder a la crítica, al humor, a la sátira o a la creación artística con el Código Penal. La manera de proteger una democracia no es castigar la discrepancia, sino reforzar la libertad de expresión".

Por eso, ha dicho, "la reforma no desprotege a nadie, lo que hace es ampliar derechos y homologar la legislación a los estándares europeos de protección de las libertades fundamentales". EFE

(foto)

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