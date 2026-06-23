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El Premio San Clemente y 'Un país para leerlo' ganan los premios al Fomento de la Lectura

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Madrid, 23 jun (EFE).- El Premio Literario San Clemente, del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, y Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos, directores del programa ‘Un país para leerlo’, emitido por La 2 de RTVE, han obtenido el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026, en sus modalidades de Fomento de la Lectura y de Fomento de la Lectura en los medios de comunicación, respectivamente.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros para cada una de las modalidades.

El jurado ha distinguido la iniciativa del instituto gallego por "la trayectoria, impacto y carácter innovador de una propuesta que, a lo largo de sus más de treinta años de historia, se ha consolidado como un auténtico referente en el ámbito educativo y cultural".

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El Premio San Clemente distingue anualmente obras en tres modalidades -novela gallega, novela en castellano y novela extranjera- y su jurado está formado por estudiantes de bachillerato de ése y otros nueve centros educativos de España, Francia, Alemania y Reino Unido.

El jurado ha valorado el "protagonismo absoluto" que concede el premio al alumnado con el objetivo de "fomentar el pensamiento crítico, la sensibilidad artística y el hábito lector” así como el hecho de que promueva el diálogo entre distintas tradiciones literarias, acercando a los estudiantes a grandes figuras de las letras, entre ellos tres Premios Nobel: Mario Vargas Llosa, José Saramago y Han Kang.

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"Con este premio se reconoce a toda la comunidad educativa por su esfuerzo quijotesco al impulsar la actividad lectora, así como por creer y transmitir su poder transformador”, indica el fallo.

'Un país para leerlo' ha sido premiado en la modalidad de medios de comunicación por "ser un programa con un estilo original, cuidado y fresco que toma la magia de la literatura como hoja de ruta para descubrir los secretos y relatos que conforman el ecosistema del libro de nuestros territorios".

El jurado ha señalado que "con una estética rompedora", el programa "propone un viaje literario por la geografía nacional que desvela la profunda conexión entre nuestros paisajes, letras y diferentes lenguas que nos enriquecen".

"Grandes figuras, talentos emergentes, los espacios donde se gestaron y escribieron las obras maestras, clubes de lectura singulares y librerías con encanto se unen para fomentar el hábito lector de una forma excepcional", ha agregado.

El Premio Nacional al Fomento de la Lectura se concede desde 1994 como recompensa y reconocimiento a una trayectoria profesional o con el fin de destacar aportaciones sobresalientes y continuadas orientadas a favorecer el hábito de la lectura. EFE

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