Podemos dice que Sánchez ya no sirve para gobernar y califica la situación de insostenible

Madrid, 23 jun (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya "no sirve" para gobernar y ha calificado la situación de insostenible tras la condena al exministro socialista José Luis Ábalos.

"Así no podemos seguir, esta situación es absolutamente insostenible", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha señalado que la sentencia a Ábalos, condenado a más de 24 años de cárcel por mordidas en contratos de mascarillas, es "definitiva".

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Belarra se ha referido directamente a Sánchez, al asegurar que "en política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética", y ha pedido que los socialistas hagan un ejercicio de "autocrítica", asuman "las consecuencias de lo hecho" y "den paso a una izquierda limpia y fuerte".

Ha recordado que Ábalos fue una de las personas de máxima confianza de Sánchez, al haber ejercido como secretario de Organización socialista y también como ministro.

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Fuentes del partido han ido más allá al asegurar que el presidente del Gobierno "se tiene que ir" porque "su tiempo ha terminado". EFE

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