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Escrivá pide abordar la vivienda como una "emergencia nacional" con "grandes consensos"

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Madrid, 23 jun (EFE).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha llamado a las administraciones públicas a plantearse el problema del acceso a la vivienda como una "emergencia nacional" y a abordarlo con una "movilización general" y con "grandes consensos" que pongan el foco en la oferta y en el papel de las entidades locales.

Escrivá, que ha comparecido este martes en la Comisión de Economía del Congreso para presentar su informe anual correspondiente a 2025, ha subrayado que la política de vivienda es una "responsabilidad compartida de los tres niveles de la administración" y ha dicho tener la "sensación de que en la movilidad de oferta la coordinación entre ellos no ha sido la mejor posible".

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Según ha explicado, tras la "producción masiva" de vivienda de principios de los años 2000, se ha producido una "ley del péndulo extraordinaria" y "se han paralizado muchos desarrollos, hay grandes problemas y cuellos de botella en la planificación urbanística a nivel local y una falta de recursos en los ayuntamientos para agilizar la oferta".

Ha señalado también que, después del "colapso de 2008", el sector de la construcción tiene problemas que agravan la situación, como una "caída muy grande de la productividad, un problema de rentabilidad que dificulta la inversión residencial, una productividad por hora trabajada extraordinariamente baja y cuellos de botella en el mercado de trabajo".

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A este respecto, ha subrayado que el empleo en el sector está un 7 % por debajo del de 1999, cuando la población en España era de unos 10 millones menos.

Tras apuntar que, a su juicio, el problema de la vivienda "sigue sin abordarse desde el lado público", Escrivá se ha mostrado convencido de que la administración podría tener también más "iniciativas" para resolver esta escasez de mano de obra.

"Nos da la impresión de que son tantas las administraciones involucradas y las acciones coordinadas que se pueden realizar que es un reto enorme que debería generar mucha mayor reacción conjunta y reforzar el sector con distintos mecanismos", ha insistido el gobernador.

Éste ha incluido entre sus recomendaciones las de "fomentar la construcción industrializada" y "aumentar la rehabilitación y movilización de vivienda vacía" y ha dicho que la incidencia de los programas del Plan de Recuperación que iban en esa dirección "han tenido un efecto modesto".EFE

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