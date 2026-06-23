Zapatero plantea la posible nulidad de algunas pruebas si no se acredita el aval judicial

Madrid, 23 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron la "imputación" al exlíder socialista "de actos penalmente reprochables".
La defensa de Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, en el que advierte de que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento" y ello comprendería "promover un incidente de nulidad". EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Detenido por atropellar a un guardia civil en una operación antidroga en Chiclana
El Jazzaldia concede su máximo galardón al que ha sido su director 42 años, Miguel Martín
Bildu afirma que la legislatura "debe continuar" para avanzar en "el tema plurinacional"
Extremadura inicia los trámites para recurrir el nuevo plan estatal de vivienda
La DGT acogerá la XII Asamblea del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial
MÁS NOTICIAS