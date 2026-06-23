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Fans de Quevedo revolucionan un mercado de Las Palmas en busca de recuerdos de 'El Baifo'

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Patricia Corrales

Las Palmas de Gran Canaria, 23 jun (EFE).- El cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, que este martes recibe la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria lo ha vuelto a hacer, esta vez en un mercado de abastos de esta ciudad, el de Altavista, que se ha llenado de fans, padres y abuelos en busca de artículos promocionales de su tercer álbum, 'El Baifo'.

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La expectación por la apertura del puesto efímero 'Baifo e hijos' era máxima desde la madrugada, concretamente desde las 02.00 horas, cuando Jeni y su madre han apostado su coche en las inmediaciones del mercado, donde han pasado la noche y han logrado ser las primeras de la cola interminable que anunciaba que algo gordo iba a pasar en este tradicional barrio residencial del distrito de Ciudad Alta de la capital de Gran Canaria.

Además de las decenas de jóvenes que pasaban el tiempo mirando su teléfono móvil, contando las horas que llevaban esperando y expresando su deseo de que 'El Baifo Tour', que ha vendido 225.000 entradas para sus primeros 16 conciertos en Madrid y Barcelona, anuncie cuando antes los recitales previstos en Canarias, el ambiente en Altavista era parecido al que antecede a los espectáculos de masas.

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Una legión de efectivos de seguridad custodiaban los accesos al recinto y unas cintas marcaban el camino hacia el puesto de Quevedo, cuya colorida y cuidada decoración era visible desde la calle, hasta donde también llegaba el hilo musical del mercado, donde hoy sonaba la canción del verano, 'La Graciosa', con Elvis Crespo, o el ya himno 'Hijo de volcán', con el que el cantante y compositor ha dado a conocer a los más jóvenes a Los Gofiones, la emblemática agrupación folclórica grancanaria.

Así lo ha admitido Jesi, quien ha querido ser la primera clienta de este puesto efímero por petición de su hija de diez años y su sobrina de once, a las que retransmitía lo que se vivía en Altavista a través de videollamadas.

"Yo todo lo que haga él se lo alabo, mientras sea coherente, porque creo que ha despertado un sentimiento de canariedad que estaba olvidado, sobre todo entre la gente joven. Conseguir que una niña de diez años sepa quiénes son Los Gofiones era impensable hace un año. Yo siempre he sido procanaria y a mí ya me ganó en su concierto" del 24 de mayo de 2025 en el estadio de Gran Canaria, donde sacó al escenario a esta agrupación folclórica, ha rememorado al conversar con EFE.

La noche en vela en el coche que han pasado esta madre y abuela de Jesi ha valido la pena porque cuando han dado las 09:00 horas y se ha abierto el paso hacia el puesto de Quevedo han sido las primeras en llevarse su botín: más de 500 euros en camisetas con las ocho estrellas y con el lema 'Aquí todos somos costeros', toallas de playa, vasos de tubo con el sello de 'El Baifo' y sus portavasos, sombreros, un maxibolso de tela y pegatinas.

Los más retrasados en la cola temían no llegar a tiempo de comprar los recuerdos de 'El Baifo', algo que descartaba el productor canario DJ Saot ST, amigo y colaborador del autor del exitoso ´Ni borracho', que en una conversación con EFE, aseguraba que para esta iniciativa, que persigue revitalizar mercados populares en decadencia de Las Palmas de Gran Canaria, se han encargado 4.000 toallas, 1.500 sombreros, 13.000 camisetas de cada uno de los dos modelos, y miles de vasos y portavasos. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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