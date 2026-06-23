José Juan Ruiz, presidente del Instituto Elcano, renuncia a presentarse a su reelección

Madrid, 23 jun (EFE).- El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, no se presentará a la renovación de su cargo, que se efectuará el próximo septiembre.

El Patronato del Real Instituto Elcano acordó posponer a una reunión extraordinaria, que se celebrará en septiembre, el nombramiento de la persona que sustituirá a José Juan Ruiz.

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Lo acordó así el Patronato, máximo órgano de gobierno de este prestigioso laboratorio de ideas y cuya vicepresidencia ocupa la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal, en el encuentro que tuvieron la semana pasada, donde se aprobó la memoria de actividades y las cuentas anuales correspondientes a 2025.

José Juan Ruiz, miembro del Consejo Científico de la institución desde hace una década, pertenece al cuerpo de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado.

Bajo la presidencia de honor del rey Felipe VI, forman parte también del patronato los cuatro expresidentes del Gobierno, varios ministros, entre ellos los de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. EFE

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