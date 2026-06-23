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La UCO sitúa al PNV en el caso Leire por su interés en la ayuda a Tubos Reunidos

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Madrid, 23 jun (EFE).- La UCO ha situado al PNV en el caso Leire, la trama que habría realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en un informe que desvela el interés del entonces presidente del partido, Andoni Ortúzar, por la ayuda a Tubos Reunidos.

Así consta en un informe de la UCO al que ha tenido acceso Efe remitido al titular del juzgado central nº 6, Santiago Pedraz, que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno que, entre otros asuntos, incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.

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La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.

A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

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En su informe, la UCO explica que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada.

Asimismo, explica que el grupo Hirurok intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.

Dos semanas después de confirmarse que Tubos Reunidos recibiría la ayuda pública, Vicente Fernández le escribió un mensaje a Antxón Alonso en el que le instaba a informar a "Sabin Etxea" -manera genérica de referirse a la sede del PNV- sobre el éxito de sus gestiones.

El presidente del partido era entonces Andoni Ortúzar, al que por su nombre sólo se le menciona en el informe en relación con una llamada que hizo al entonces presidente de la compañía, Francisco Irazusta, para ver "si podía el ayudar en la operación de Celsa con la SEPI".

Se trata de los 550 millones de euros en préstamos que recibió el fabricante de acero circular de bajas emisiones cuya sede está en Castellbisbal (Barcelona).

Los investigadores también han identificado "una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025" para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.

El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid.

"Reunión Tubos Reunidos" es una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez y que obra en el sumario.

Pocos días después de la concesión del préstamo a Tubos Reunidos, Vicente Fernández escribió a Antxón Alonso un correo que recogía las gestiones sobre distintas sociedades, entre ellas Tubos Reunidos, y le informaba de que había hablado con Irazusta para concretar "una contratación recurrente con Servinabar -empresa de Alonso- a modo de agradecimiento".

No obstante, el contrato se firmó finalmente con Mediaciones Martínez y no con Servinabar, destaca la UCO, que no explica las razones de este cambio. EFE

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