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Julián Alvarez trabaja con la Albiceleste mientras comprueba efecto de sus declaraciones

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Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 23 jun (EFE).- Desatada la tormenta en Dallas, donde anunció su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, Julián Alvarez volvió al trabajo con la Albiceleste en su cuartel general de Kansas City, donde ha podido comprobar el efecto de unas declaraciones que no han sentado nada bien en el club rojiblanco.

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“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián”, expuso este martes a EFE Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético.

Y es que, lo que parecía la gran fiesta de Messi, máximo goleador de la historia de los Mundiales con sus dos goles a Austria, cambió de protagonista después de que Julián Alvarez expresase su deseo de "cumplir un sueño".

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"Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar", contestó el atacante a ESPN tras el partido.

Ante esta declaración de inmediato el entrevistador le consultó: "¿Si hay algo bueno te vas?”. Alvarez respondió: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

La respuesta del Atlético fue inmediata. Amenazó con denunciar al Barcelona ante la FIFA, por negociar con un jugador que tiene contrato en vigor hasta 2030, y, este martes, el consejero delegado ha expresado su descontento en declaraciones a la Agencia EFE.

“Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, aseguró el consejero delegado.

En ese sentido, Gil Marín remarcó a EFE: “El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define”.

Este martes, tras sumar 26 minutos en el partido en el que Argentina venció por 2-0 a Austria con dos tantos de Lionel Messi, el delantero se entrenó en el Sporting KC Training Centre junto a sus compañeros. Fue uno de los primeros en ingresar al campo y trabajó allí con los futbolistas que no fueron titulares.

Allí se lo pudo ver dialogando tanto con Lionel Scaloni como con el preparador físico del equipo campeón del mundo. El número 9 hizo ejercicios físicos y con el balón.

Fichado en el año 2024 por Atlético de Madrid, club con el que tiene contrato hasta el año 2030, con una cláusula de salida de 500 millones de euros, Álvarez llegó a Estados Unidos envuelto en rumores sobre su disposición a dejar el club, después de que tanto Barcelona como Real Madrid mostrasen su disposición a ficharlo, incluso por los 150 millones que aseguró el club blanco que había ofrecido. Pero hasta este lunes no lo había expresado de forma tan clara.

Con una participación residual -35 minutos frente a Argelia y 26 contra Austria- por las molestias musculares con las que llegó a la concentración mundialista, Julian Alvarez probablemente será el atacante titular, el próximo 27 de junio, en el duelo ante Jordania, en el que, con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, Scaloni dará minutos a los miembros del plantel que menos han jugado, mientras aguarda la resolución de un conflicto que le ha puesto en el centro de la diana. EFE

(foto) (video)

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