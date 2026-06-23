Figaredo (Vox) llama "psicópata" a Sánchez y denuncia que trabaja en un "pucherazo electoral" nacionalizanzando nietos

El secretario general del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha criticado que Pedro Sánchez siga al frente del Ejecutivo y le ha tildado de "psicópata". Además, ha advertido de que el presidente del Gobierno está preparando un "pucherazo electoral" con la nacionalización de más de 2,5 millones de descendientes de las personas que emigraron de España. Y para conseguirlo, cree que estirará la Legislatura todo lo que pueda.

Así se ha pronunciado en Tele 5, en una entrevista en el programa de 'Ana Rosa', recogida por Europa Press, en la que ha advertido que ahora estamos ante "el Pedro Sánchez más peligroso de todos y que todavía lo va a ser más". Se trata, ha añadido de "un psicópata", del "líder de una mafia, es el número uno, es el capo, el jefe". Mientras, ha señalado que los "jefecillos" son los que se sientan en el banquillo.

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Un "tipo", ha proseguido, que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario con tal de "mantenerse aferrado al poder" por lo que considera que en este momento es un "auténtico peligro".

En este sentido, ha denunciado que el Gobierno está trabajando en un "pucherazo electoral a través de la Ley de Nietos", por la que se prevé dar la nacionalización a los descendientes de las personas que emigraron de España. Según Figaredo, el Ejecutivo "está estirando los plazos todo lo que pueden y acelerando la parte de las nacionalizaciones para llevar a cabo una modificación del proceso electoral".

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De hecho, no espera que Pedro Sánchez de explicaciones en el Congreso sobre lo que hizo su mano derecha, sino que cree que "lanzarán todo el argumentario estándar para tratar de esconderse", de "engañar y de mentir" vendiendo una realidad sesgada de la economía para estar el máximo tiempo posible al frente del Gobierno y "consumar el golpe de Estado vía Ley de Nietos".

LA LEY DE NIETOS, UNA BOMBA DE RELOJERÍA

En su opinión, la citada Ley de Nietos es una "bomba de relojería" que tarde o temprano "va a explotar" y cree que la gente no sabe aún el impacto que va a tener. A este respecto, ha señalado que "hay más de dos millones de solicitudes de nacionalizaciones repartidas por América" con personas que "van a ir dirigidas" por el PSOE para que voten en las circunscripciones en las que necesiten un "empujón".

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Algo que, según denuncia, "puede ser un vuelco electoral, un auténtico robo a cámara lenta". Además, ha advertido de que hay "antiguos líderes" caídos en "desgracia" en España que están ahora destacados en América, de los que asegura que Vox tiene algunos "nombres y apellidos".

Estos, ha recalcado, están preparados para "ir dirigiendo el voto de las personas que se nacionalizan nuevas en España". "Esas personas pueden elegir en qué circunscripción" tienen que votar, ha espetado, para lograr "ese pequeño empujón que hace falta en determinadas circunscripciones".

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"Imagínense, 1.500 votos aquí, 250 allí, que puede suponer que el último diputado de tal circunscripción, que estuviese disputado entre dos partidos, caiga del lado del Partido Socialista", ha expuesto. Por ello, insiste en que el Gobierno necesita cuanto más tiempo mejor para que le de tiempo a llevar a cabo esas nacionalizaciones.

ESPERA QUE SE DESTAPE LA MAFIA DE PEDRO SÁNCHEZ.

Por este motivo, su esperanza es que se acabe destapando lo que considera la "mafia de Pedro Sánchez" y "se acabe viendo quién era el capo, quién era el que dirigía todas las operaciones".

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Así, tiene confianza en que las investigaciones de los casos que acechan al PSOE en los tribunales "vayan avanzando" y cree que así será gracias a los funcionarios y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que están "investigando con profesionalidad" para destapar el "latrocinio de este gobierno".

INTERCAMBIANDO PAPELES CON EL PP EN ANDALUCÍA

En cuanto a la negociación para formar gobierno en Andalucía, ha señalado que están hablándo de los programas, "intercambiado ya varios papeles con el Partido Popular". "Hemos visto unas propuestas que sí, otras que no. Y se está hablando un poco de fundamento, de medidas", ha precisado. Y aunque en este momento no está el acuerdo cerrado, ha dicho ser "optimista".

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Al ser preguntado si han acordado que Vox no vaya a tener consejeros en el nuevo Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, ha asegurado que "no se ha hablado de nada de eso".

"En este momento estamos solamente hablando de medidas", ha insistido recordando que es lo que han hecho en el resto de las regiones donde han alcanzado un acuerdo con el PP.

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