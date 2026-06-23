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El Valencia Basket huele el título; el Barça apela a la épica del Palau

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Barcelona, 23 jun (EFE).- El Valencia Basket dispondrá este miércoles en el Palau Blaugrana (20.00 CET) de la primera oportunidad para proclamarse campeón de la Liga Endesa frente al Barça, que tratará de resarcirse de las dos últimas derrotas para forzar el quinto y definitivo partido, que se jugaría el sábado en el Roig Arena.

En la cuarta final liguera de su historia, la segunda consecutiva, el conjunto entrenado por Pedro Martínez está a un paso de ganar por segunda vez la título, como ya logró en el curso 2016-2017, también bajo la dirección del preparador catalán.

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Los 'taronja' llegan al cuarto partido con el viento a favor. No sólo por cómo respondieron a la primera derrota de la serie (112-113) con dos triunfos consecutivos (102-75 y 80-88), sino por la sensación de dominio en el juego, superioridad física y frescura ante un rival más veterano, con menos gasolina y fondo de armario.

A lo largo de los primeros tres partidos, el Valencia Basket ha mandado en el marcador durante 102 minutos y 41 segundos, mientras que el Barça ha estado en ventaja durante 11 minutos y 15 segundos.

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Y aun así, quitando la enorme diferencia que hubo en el segundo partido, el equipo entrenado por Xavi Pascual venció el primero en la prórroga tras mucho remar, y murió en la orilla en el tercer duelo, después de empatar una máxima desventaja de 18 puntos en apenas seis minutos entre el tercer y el último cuarto.

Ese es el principal argumento del Palau Blaugrana para creer que es posible forzar el desempate, soñar con un título que entierre dos años en blanco e inaugure una nueva etapa a partir de este verano, con la salida anunciada de Pascual y la renovación de la mayor parte del plantel. Muchos tendrán este miércoles la última función ante su público.

Para aspirar a la victoria, el Barça deberá acercarse a los 19 triples de 38 intentos del primer partido, récord histórico en las eliminatorias de la Liga Endesa, subir al máximo la dureza en los contactos y limitar todo lo posible las transiciones de su rival. Y en el caso 'taronja', bastará con mantener el listón y contener las rachas de Darío Brizuela, Will Clyburn o Nico Laprovittola.

Asimismo, el cuadro azulgrana necesita más de su teórico líder exterior, Kevin Punter, que tras firmar 14 puntos y 4 asistencias en el estreno, se ha quedado en 2 puntos y 1 asistencia, y en 5 y 1, en los dos encuentros posteriores.

Una producción que contrasta con la estrella del Valencia Basket, el escolta Jean Montero, que va camino del MVP con una media de 24 puntos y 6,3 asistencias en la final. El dominicano lidera a un equipo que, pese a su menor experiencia, ha demostrado que no se achanta ni renuncia a su vertiginosa esencia en las grandes citas.

Además, la hemeroteca le sonríe. De los 12 precedentes en que un equipo se situó con un 2-1 en la final y el factor cancha a favor, cinco concluyeron con un 3-1, seis con un 3-1 y sólo una vez con una remontada 2-3, el triple ganador de Alberto Herreros para el Real Madrid contra el entonces TAU Cerámica en el curso 2004-2005.

Por último, el Barça contará con la duda de Juani Marcos por un esguince de tobillo que le apartó del último partido, y Xabi López-Arostegui no estará disponible en el Valencia Basket, que lidiará con una distracción externa: Sergio de Larrea se presenta al 'draft' de la NBA, donde aspira a ser elegido en primera ronda, en un evento que empezará a las 2 de la madrugada, hora peninsular española. EFE

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