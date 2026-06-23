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Unai Sabroso, extremo canterano del Rayo, nuevo fichaje del Córdoba

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Córdoba, 23 jun (EFE).- El extremo Unai Sabroso, de 18 años y procedente de la cantera del Rayo Vallecano, es nuevo jugador del Córdoba, equipo de LaLiga Hypermotion con el que ha firmado un contrato por dos temporadas como una "apuesta de futuro" para la entidad blanquiverde, anunció este martes en un comunicado el club andaluz.

El nuevo jugador del Córdoba, nacido en Madrid y que cumplirá 19 años el próximo 24 de julio, se desenvuelve habitualmente como atacante en la banda izquierda y destaca por su gran velocidad y verticalidad en el desborde, según su nuevo club.

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Unai Sabroso llega al conjunto cordobesista tras firmar una notable campaña en la División de Honor Juvenil, con 9 goles marcados en veinte partidos y una diana más en la Copa del Rey de esta categoría, lo que le permitió debutar esta temporada con el filial del equipo rayista en Segunda RFEF, con un tanto anotado en seis encuentros.

Aunque en un principio se incorpora a la disciplina del primer equipo, su edad abre la posibilidad de que el madrileño pueda salir cedido a un conjunto de inferior categoría para ganar experiencia, como ya ha hecho el Córdoba con jugadores como Víctor Sánchez o George Andrews; o bien estar a caballo entre el filial y la primera plantilla, sumando minutos en uno y completando los entrenamientos con el otro.

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El fichaje de este canterano del Rayo refuerza la línea de planificación de la secretaría técnica del Córdoba basada en apostar por jugadores jóvenes, con fichas asequibles, recorrido por delante y un amplio margen de revalorización, dando forma a las piezas de un proyecto deportivo para el curso 2026-27 que buscará mejorar lo logrado en la última campaña. EFE

ajc/cc/jl

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