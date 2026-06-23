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El Gobierno desdeña la reforma del PP sobre el control a los ministros en el Congreso: "¡Qué pobreza de oposición!"

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El secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha desdeñado este martes en el Pleno del Congreso la reforma de Reglamento de la Cámara planteada por el PP para evitar la ausencia de ministros en las sesiones de control. "¡Qué pobreza de oposición", ha dicho, subrayando que el problema no es la falta de control parlamentario, sino que los diputados del PP "son muy malos".

La proposición de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo pretende obligar a los miembros del Gobierno a "acreditar" con detalle por qué no podrán acudir a la sesión de control y también a responder a las preguntas orales que se les plantean sin recurrir a "evasivas" o "disgresiones".

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Los 'populares' anunciaron esta iniciativa el pasado mes de diciembre durante una semana en la que siete ministros habían anunciado que no podrían estar el Pleno de control, una situación que se ha repetido varias veces. Para la diputada del PP Llanos de Luna, la ausencia de los ministros se ha convertido en algo "habitual", alegando "motivos de agenda".

PP: BURLA Y DESPRECIO AL PARLAMENTO

También critican que, para "zafarse del control", el Ejecutivo comunica en tiempo la ausencia de determinados ministros y, una vez que los grupos registran sus preguntas para los que sí van asistir, "súbitamente desaparecen los compromisos ineludibles por los que habían declarado ausencia y, sorprendentemente, cuando ya está cerrado el orden del día de la sesión plenaria" avisan de que "sí que pueden asistir". "La degradación progresiva del control al Gobierno es una auténtica burla y un desprecio al Parlamento", ha dicho.

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En este contexto, la proposición de ley del PP, recogida por Europa Press, plantea que el Gobierno comunique sus ausencias como mínimo 48 horas antes del plazo fijado para la presentación de las preguntas e interpelaciones por parte de los grupos, y que se adjunte la justificación individualizada y suficientemente motivada y acreditada, sobre las causas que impidan su presencia.

Además, aspiran a que los miembros del Gobierno sólo puedan saltarse el control para ir a actos "que sean de inexcusable asistencia o por tratarse de asuntos imprevistos e inaplazables relacionados con la organización del Gobierno".

Y añade un último inciso para que el Reglamento deje claro que, "tras la escueta formulación de la pregunta" de control, el Gobierno deberá contestar "a la cuestión" que le se le plantea, "sin que sean admisibles evasivas o digresiones ajenas a la pregunta formulada".

VOX: SE QUEDA CORTO

"El Gobierno de Sánchez desprecia al Parlamento", ha apostillado el diputado de Vox Carlos Flores Juberías, que comparte el diagnóstico del PP, aunque "se quede corto" y su reforma sea "timorata".

Socios de investidura como Junts y PNV han coincidido en denunciar esas prácticas del Gobierno de coalición. "Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe", ha resumido el nacionalista Mikel Legarda, adelantando su apoyo a la reforma.

Pero también el BNG o Esquerra han reprochado al PP una cierta incongruencia por reclamar una forma de ejercer el control parlamentario que no practican en la oposición en el Congreso o en los parlamentarios autonómicos donde gobiernan.

Por parte del PSOE, el diputado Rafael Simancas, que como secretario de Estado es quien comunica al Congreso las ausencias e los ministros, ha criticado que el PP se ocupe de este asunto habiendo temas que preocupan más a los ciudadanos, como la vivienda o la economía. "Qué pobreza de oposición y qué lástima de alternativa tienen los españoles", se ha mofado.

MENOS BOCHORNO GAMBERRO CADA MIÉRCOLES

Simancas ha criticado las formas del PP a la hora de ejercer el control parlamentario, acusando a los 'populares' de mostrar cada miércoles falta de "urbanidad" y de educación, bajo nivel y un "bochorno gamberro". "Ustedes se limitan a revolver basurillas y a exigir la dimisión del presidente, pero Pedro Sánchez no se va, Pedro Sánchez e queda".

También para Sumar, por boca de su diputado Gerardo Pisarello, la propuesta del Grupo Popular es "una farsa colosal" porque en su opinión el PP no busca mejorar el control parlamentario al Gobierno, sino derribarlo.

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EuropaPress

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