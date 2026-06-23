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Bogdanovic se disculpa por decir que los futbolistas negros pierden antes la concentración

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Zagreb, 23 jun (EFE).- El exinternacional de Yugoslavia y exjugador del Atlético de Madrid Rade Bogdanovic ha tenido que disculparse tras afirmar que los jugadores negros pierden antes la concentración, mientras retransmitía para la televisión pública serbia RTS el partido entre Bélgica e Irán del Mundial.

"Los futbolistas negros no pueden mantener la concentración más de unos 60 u 80 minutos", afirmó el antiguo delantero centro, quien llegó a decir que ese comentario no era racista.

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Bogdanovic hizo esa declaración al referirse a la labor del defensa belga Nathan Ngoy.

Cuando el locutor principal del partido se opuso a esa opinión, Bogdanovic aseguró que no quería "generalizar” pero insistió en que "la mayoría de los jugadores de color no pueden concentrarse” y que él lo sabe bien porque jugó con ellos.

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Aunque sus comentarios suscitaron mucha polémica, Bogdanovic volvió a la RTS el día siguiente para comentar el partido entre Argentina y Austria.

Más tarde, el exjugador del Atlético de Madrid se disculpó por sus comentarios en un comunicado enviado a la agencia Reuters y recogido por los medios locales.

La emisora RTS también envió una disculpa oficial y afirmó que Bogdanović no trabaja para la emisora y ejerce solo de analista durante el torneo.

El canal público se disculpó ​​por la declaración realizada "en referencia a miembros de una determinada raza", publicó RTS. EFE

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