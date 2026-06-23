El Valencia jugará seis amistosos, dos en Inglaterra con el Derby County y Stoke City

Valencia, 23 jun (EFE).- El Valencia regresará al trabajo el jueves 2 de julio y jugará seis amistosos en pretemporada, que se llevará a cabo entre la Ciudad Deportiva de Paterna, Girona e Inglaterra, donde jugará contra el Derby County y Stoke City.

El equipo de Carlos Corberán comenzará el trabajo sometiéndose a las habituales analíticas, pruebas médicas y de esfuerzo en el centro hospitalario antes de arrancar el trabajo en campo del 6 al 12 de julio en Paterna.

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Posteriormente, el 13 de julio, el equipo se desplazará a Girona para su primera concentración y, tras otro período en Paterna, el 27 de julio partirá hacia Reino Unido.

En Girona, el Valencia permanecerá en las instalaciones del 'Royalverd Training Center', donde disputará su primer amistoso del verano frente al Petro de Luanda de Angola, previsto para el día 18 de julio.

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Tras completar esta fase de la preparación, el equipo regresará a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde disputará dos amistosos. El primero será ante el Eldense, el 22 de julio, y el segundo frente al Castellón, el 25 de julio, ambos en el Estadio Antonio Puchades.

El día 27 de julio los valencianistas se desplazarán a Inglaterra para trabajar en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerán concentrados hasta el 1 de agosto.

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Durante esta segunda estadía, el equipo se enfrentará al Derby County, el 28 de julio en St. George’s Park a puerta cerrada, y al Stoke City, el 1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent.

Una vez concluido el trabajo en tierras británicas, el equipo regresará otra vez a Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeu Taronja en Mestalla.

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El club valencianista apuntó que confirmará “próximamente” el día, hora y rival para este partido que supondrá el último ensayo antes del inicio de LaLiga. EFE

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