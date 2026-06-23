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Sánchez asegura que seguirá pese a "las piedras en el camino" tras la condena de cárcel a Ábalos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que su Gobierno seguirá pese a las dificultades, durante un acto en el Imserso, en el que ha evitado responder a los periodistas sobre lo que opina de la sentencia que dictó ayer el Tribunal Supremo condenando a su 'exnúmero dos', José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel por corrupción.

Sánchez ha anunciado durante este acto la aprobación en el día de hoy en el Consejo de Ministros de un nuevo Real Decreto que permitirá la inversión de 2.218 millones 'extra' para dependencia, la "mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia" que, según ha precisado, "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y que permitirá a la Administración financiar el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027".

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Durante su intervención ha señalado que hoy era un día "muy especial" por este motivo y ha añadido "a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo", que este Gobierno "quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí".

De hecho, ha añadido que sigue para "mejorar la vida de la gente". "Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor", ha remachado.

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DICE QUE SU GOBIERNO ESTÁ HACIENDO UN PAÍS Y UNA DEMOCRACIA MEJOR

En su opinión, con este anuncio su Gobierno va a hacer de España "un país mejor y una democracia mejor". No obstante, Pedro Sánchez no ha querido responder a las preguntas de los periodistas ni a la entrada, ni a la salida del acto, a los que la organización ha colocado a casi 50 metros de distancia de donde ha llegado con el coche.

A su salida, un grupo de ciudadanos que se encontraba en las inmediaciones le ha llamado "guapo", mientras que una señora le ha tildado de "sinvergüenza".

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