Espana agencias

FundéuRAE: “en caso de que”, no “en caso que”

Guardar
Google icon

Madrid, 23 jun (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que, con el sentido de ‘si se presenta el hecho o la posibilidad de’, puede utilizarse la locución, recogida en el diccionario académico, “en (el) caso de” seguida de “que”, pero no es válido omitir la preposición “de”: “en (el) caso de que vengas”, y no “en (el) caso que vengas”.

Sin embargo, es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases como “Aprobada la propuesta para ampliar la plaza al subcampeón, en caso que el campeón ya disponga de ella” o “En caso que haya una fuga de gas, nunca debes encender la luz”.

PUBLICIDAD

Tal y como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, la locución “en (el) caso de” puede ir seguida de un nombre de acción (“en caso del envío de tropas”), un infinitivo (“en caso de ir”) o una subordinada precedida de “que” (“en caso de que lo quiera”). Si se emplea esta última construcción, para expresar la condición que introduce esta locución es inadecuado —y un ejemplo de queísmo— prescindir de la preposición “de” (es decir, sería impropia la secuencia “en caso que lo quiera”).

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo apropiado habría sido escribir “Aprobada la propuesta para ampliar la plaza al subcampeón, en caso de que el campeón ya disponga de ella” y “En el caso de que haya una fuga de gas, nunca debes encender la luz”.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el “Diccionario de la lengua española” recoge con el mismo sentido de “en (el) caso de” las locuciones “caso de” (“Caso de ir convocado, tendría que dejar los otros partidos”) y “caso que” (“Caso que acudiera, lo recibiríamos”). Como puede verse, esta última se construye sin “de”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Civil practica un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria

Infobae

Detenida una mujer en Tortosa por difundir mensajes racistas, anti-LGTBIQ+ e islamófobos

Infobae

El Racing tiene intención de recurrir la sanción que propone Antiviolencia por el ascenso

Infobae

Caída en suministro eléctrico afecta aún a Alta Velocidad Valladolid-Asturias-Cantabria

Infobae

Sánchez asegura que seguirá pese a "las piedras en el camino" tras la condena de cárcel a Ábalos

Sánchez asegura que seguirá pese a "las piedras en el camino" tras la condena de cárcel a Ábalos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un migrante se salva de una orden de expulsión de España tras conseguir el arraigo socioformativo durante el juicio

Un migrante se salva de una orden de expulsión de España tras conseguir el arraigo socioformativo durante el juicio

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Los horarios de la DGT para este verano: así se adapta la actividad en sus oficinas durante el periodo estival

Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

ECONOMÍA

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que debes hacerte antes de comprar un terreno para ahorrar hasta 40.000 euros”

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Inglaterra - Ghana hoy, en directo: sigue la última hora del partido fuerte del grupo L del Mundial 2026

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación