El Dépor cambia de nombre para adecuarlo al topónimo oficial de la ciudad

A Coruña, 23 jun (EFE).- El Real Club Deportivo de La Coruña adecuará su nombre incluyendo el topónimo oficial de la ciudad, A Coruña, después de que este martes la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad aprobase el cambio en su denominación.

Una amplia mayoría de los socios del Dépor han votado a favor del cambio de nombre del club (79,41 por ciento), informó este martes la entidad blanquiazul, que había hecho una consulta vinculante entre sus socios, la cual tuvo una participación superior al 50 por ciento (55,96) sobre el censo de abonados con derecho a voto.

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“Con esta decisión, el RC Deportivo avanza en la adecuación formal de su denominación social al marco legal vigente y culmina un proceso desarrollado con participación de los abonados, garantías societarias y pleno respaldo accionarial”, destaca el club presidido por Juan Carlos Escotet.

El Dépor disputará la temporada 2026-2027 en LaLiga EA Sports (Primera División), tras lograr el ascenso al término de la campaña recién terminada. EFE

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