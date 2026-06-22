Unos ‘frontones danzantes’ efímeros activan la ciudad de Logroño a través del deporte

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 22 jun (EFE).- Unos ‘frontones danzantes’ temporales transforman un amplio aparcamiento de coches de Logroño en una pista de pelota vasca, baloncesto y fútbol, con el fin de “activar la ciudad” a través del deporte y el juego, ha afirmado a EFE la arquitectura mexicana Sofía Tapia.

PUBLICIDAD

El estudio de arquitectura italiano ‘2050+’, al que pertenece Tapia, ha diseñado esta estructura para el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño Concéntrico, en el que participan 22 intervenciones efímeras realizadas por unos 200 arquitectos procedentes de una veintena de países.

Tapia (Ciudad de México, 1999) ha explicado que ‘Frontones danzantes’ se compone de tres estructuras efímeras que permiten, a cualquiera que pase por este espacio, jugar a la pelota vasca, un deporte que “fue el inicio del proyecto”; así como al fútbol y al baloncesto de manera casual.

PUBLICIDAD

Esta obra de arquitectura efímera, ha proseguido, se localiza de forma temporal en un gran aparcamiento del centro de Logroño, que “no tiene nada” de forma habitual, salvo coches parados, pero, mediante esta iniciativa, se introducen “muros que amplían las posibilidades de uso del lugar”.

Para idear esta estructura, “empezamos con una investigación de la región a fin de entender más el contexto y nos dio mucha impresión el deporte de la pelota”, ha dicho.

PUBLICIDAD

Ha apuntado que desde ‘2050+’ abordan “cómo los deportes también incluyen partes de política de la sociedad, de infraestructura y de todo el planeamiento urbano”.

“Teniendo todo esto en mente, empezamos a investigar con el punto de vista puesto en los deportes, y nos dio mucha emoción ver que la pelota vasca es un deporte bastante simple, que se puede jugar con un muro y una pelota, y jugando se puede activar un sitio”, ha remarcado.

PUBLICIDAD

Ha señalado que “el punto de inicio del proyecto era activar un lugar que, de forma habitual, es un punto en el que paras un segundo (a dejar el coche) y te vas, y no lo disfrutas como una arquitectura o como parte de la ciudad”.

Además, ha proseguido, este aparcamiento está en un sitio interesante porque coinciden el parque y la ciudad, una intersección donde, ahora, estos tres frontones “involucran a la gente, que puede venir a jugar".

PUBLICIDAD

Tapia ha remarcado que esta intervención está relacionada con la sostenibilidad, no solo por los materiales con los que está construida, sino por su función de “crear comunidad”.

Otra miembro de ‘2050+’, Francesca Lantieri, ha indicado a EFE que estos frontones tienen ruedas, como “una indicación del movimiento en la ciudad”.

Lantieri (Siracusa, Italia, 1989) ha incidido en que “la idea era que la gente pudiera mover estas estructuras y ajustarlas como le pareciera, siempre ligada al movimiento como manera de activar la ciudad”.

PUBLICIDAD

“La idea de una ciudad sostenible también es muy importante para el proyecto, porque la calle, donde podemos jugar y compartir ideas y momentos, forma parte de un espacio en el que todos somos iguales”, ha subrayado.

‘2050+’ es un estudio que “involucra las disciplinas de diseño y arquitectura con puntos de política, medio ambiente y sociedad”, ha afirmado, por lo que “utiliza el diseño como punto de partida para explorar otras partes de la sociedad”. EFE

PUBLICIDAD

sjf/alg/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)