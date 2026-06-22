Un CGPJ dividido ordena estudiar si Peinado cometió una falta grave al aludir a la Policía

Madrid, 22 jun (EFE).- La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ha ordenado estudiar si el juez Juan Carlos Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país.

Por cuatro votos a favor -uno de ellos el voto de calidad de la presidenta-, y cuatro en contra, el CGPJ ha pedido al promotor de la acción disciplinaria que estudie si las expresiones del magistrado sobre las fuerzas de seguridad constituyen una falta grave, según han informado a EFE fuentes jurídicas. EFE

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