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Sordo (CCOO) acusa a la CEOE de demagogia y urge a negociar subidas salariales

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Madrid, 22 jun (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha acusado a la patronal CEOE de estar cayendo en un discurso "demagógico" y "ultrapolitizado" y ha urgido a los empresarios a sentarse a negociar incrementos salariales.

"Hay una actitud absolutamente dilatoria por parte de CEOE que está utilizando el absentismo (...) como un espantajo para decir que aquí no se habla de salarios (...) y nosotros no vamos a tolerar chantajes", ha criticado Sordo en declaraciones a los medios antes de una jornada sobre negociación colectiva.

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El secretario de CCOO ha urgido a la patronal a sentarse a negociar un nuevo marco para los incrementos salariales, el conocido como AENC, y ha subrayado que para los sindicatos sigue "plenamente vigente" la propuesta que realizaron con subidas salariales de entre el 4 y el 7 % para los próximos tres años.

"Es urgente un acuerdo salarial", ha dicho.

Sordo ha lamentado que la patronal esté incurriendo en discursos "cada vez más irresponsables", cerca, ha dicho, de planteamientos "trumpistas".

La CEOE, ha añadido, está cayendo en un discurso "demagógico y ultrapolitizado" y, en ocasiones, es difícil "discernir" si actúa como agente social o si está haciendo política de forma directa para propiciar un cambio de ciclo.

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"Nosotros no vamos a resignarnos ante una CEOE que ha decidido abandonar el terreno de la negociación", ha añadido el líder de CCOO, que ha apuntado a un otoño "caliente", de movilizaciones.

Por otro lado, Sordo se ha mostrado crítico con el juez Juan Carlos Peinado por la causa contra Begoña Gómez.

"Le va a retirar el pasaporte de una forma absolutamente arbitraria a una persona como Begoña Gómez, está muy cerca de la humillación democrática (...) Yo creo que es grave lo que está ocurriendo", ha señalado.

Comisiones Obreras, ha dicho, quiere que se instruyan todas las causas donde haya cualquier atisbo de corrupción, "pero eso es una cosa y otra cosa es estar pendiente de una parte de la judicatura que está haciendo que buena parte de la población española pierda cualquier confianza en el sistema judicial".

"Y esto es muy peligroso", ha concluido.EFE

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