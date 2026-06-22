Temperaturas de más de 40 grados en 75 estaciones de Aemet el domingo por la ola de calor

Madrid, 22 jun (EFE).- La ola de calor que azota a España dejó ayer, domingo, temperaturas por encima de 40 °C en unas 75 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y en el sur peninsular se superaron los 42 grados, según datos facilitados hoy por la autoridad meteorológica en la red social X.

También fue "muy intenso" el calor en el extremo norte: Irurita (Navarra) alcanzó 41,7 °C y Bilbao aeropuerto 41,1 °C.

Ayer por la tarde, Andújar (Jaén) llegó a rozar los 43°. En la misma provincia Bailén y Linares alcanzaron 42,3 grados; en Almadén (Ciudad Real) se llegó hasta 42,4 grados, mientras que en Montoro (Córdoba) las máximas se situaron en 41,9 grados.

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Las noches han sido asimismo muy calurosas. De nuevo en la costa de Almería no se ha bajado de 30 °C.

En unas 40 estaciones de la red de la Aemet los termómetros no han descendido de 25 °C (noche tórrida), según los datos.

En el aeropuerto de Almería, por ejemplo, no se bajó anoche de 30,5 grados, ni de 31,4 en el Cabo de Gata, en la misma provincia.

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En el extremo norte, en Ordizia (Gipuzkoa), las mínimas fueron de 28,9 grados.

Por otra parte, el lunes será de nuevo un día extremadamente cálido, con más de 40 °C en el Cantábrico oriental, nordeste de la península y valles del centro y mitad sur.

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"Extrema las precauciones y consulta nuestros avisos en vigor", destaca la Aemet dirigiéndose a la población.

"El peligro es importante en buena parte del país", añade la autoridad meteorológica. EFE