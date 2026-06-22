Espana agencias

Temperaturas de más de 40 grados en 75 estaciones de Aemet el domingo por la ola de calor

Guardar
Google icon

Madrid, 22 jun (EFE).- La ola de calor que azota a España dejó ayer, domingo, temperaturas por encima de 40 °C en unas 75 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y en el sur peninsular se superaron los 42 grados, según datos facilitados hoy por la autoridad meteorológica en la red social X.

También fue "muy intenso" el calor en el extremo norte: Irurita (Navarra) alcanzó 41,7 °C y Bilbao aeropuerto 41,1 °C.

Ayer por la tarde, Andújar (Jaén) llegó a rozar los 43°. En la misma provincia Bailén y Linares alcanzaron 42,3 grados; en Almadén (Ciudad Real) se llegó hasta 42,4 grados, mientras que en Montoro (Córdoba) las máximas se situaron en 41,9 grados.

PUBLICIDAD

Las noches han sido asimismo muy calurosas. De nuevo en la costa de Almería no se ha bajado de 30 °C.

En unas 40 estaciones de la red de la Aemet los termómetros no han descendido de 25 °C (noche tórrida), según los datos.

En el aeropuerto de Almería, por ejemplo, no se bajó anoche de 30,5 grados, ni de 31,4 en el Cabo de Gata, en la misma provincia.

PUBLICIDAD

En el extremo norte, en Ordizia (Gipuzkoa), las mínimas fueron de 28,9 grados.

Por otra parte, el lunes será de nuevo un día extremadamente cálido, con más de 40 °C en el Cantábrico oriental, nordeste de la península y valles del centro y mitad sur.

"Extrema las precauciones y consulta nuestros avisos en vigor", destaca la Aemet dirigiéndose a la población.

"El peligro es importante en buena parte del país", añade la autoridad meteorológica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sordo (CCOO) acusa a la CEOE de demagogia y urge a negociar subidas salariales

Infobae

Mueren dos bañistas en una playa y en una cala en el sur de la provincia de Alicante

Infobae

Moncloa, tras citar Peinado a Begoña Gómez para entregar su pasaporte: "No tiene límites"

Infobae

Óscar López acusa a Peinado de generar "miedo" por el "atropello" contra Begoña Gómez con una "causa política"

Óscar López acusa a Peinado de generar "miedo" por el "atropello" contra Begoña Gómez con una "causa política"

Moncloa afea a Peinado que convoque a Begoña Gómez el mismo día que Sánchez comparece en el Congreso: "No tiene límites"

Moncloa afea a Peinado que convoque a Begoña Gómez el mismo día que Sánchez comparece en el Congreso: "No tiene límites"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

EL CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Quién es Jordi Aragonès, el primo ultra de Pere Aragonès que se presenta a la alcaldía de Barcelona por Aliança Catalana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

¿Vuelve el fantasma de los desahucios? Los procesos de embargo sobre vivienda habitual se disparan un 38% tras el boom hipotecario

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España