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Óscar López acusa a Peinado de generar "miedo" por el "atropello" contra Begoña Gómez con una "causa política"

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El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha acusado hoy al juez Juan Carlos Peinado de causar "miedo" en la población por la "traca final" del "atropello" contra Begoña Gómez, tras tomar la decisión de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno. En su opinión, se trata de una "causa política" en la que el "ensañamiento" del juez le ha llevado a cometer errores como decir en el auto que la policía podría ayudar a Begoña Gómez a fugarse.

Así lo ha afirmado el dirigente socialista en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su indignación por la decisión del juez de tomar medidas cautelares contra la esposa de Pedro Sánchez para evitar que se fugue después de acordar la apertura de juicio contra ella con jurado popular.

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En opinión de Óscar López, casos como el de la mujer del jefe del Ejecutivo provocan "indefensión" e "incluso miedo" porque los ciudadanos pueden pensar: "si han hecho eso con la mujer del presidente del Gobierno, imaginense lo que puede hacer con cualquier ciudadano".

De hecho, considera que la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte y hacer comparecer a Begoña Gómez cada quince días en el Juzgado es la "traca final" de un atropello que dura dos años y medio. "Es una causa política en todo momento", ha exclamado y ha advertido de que hay un "paralelismo clarísimo con el caso de la pareja de la señora Ayuso".

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PARALELISMO CON LA CAUSA CONTRA EL NOVIO DE AYUSO

Según Óscar López, el juez Peinado ha ido tomando resoluciones en paralelo a las noticias que se iban conociendo sobre la causa contra el novio de la presidenta de la comunidad de Madrid por presunto delito fiscal.

"Alguien podría interpretar eso, si se ponen los dos casos en paralelo y se ve la parrilla, y se ven los tiempos, y se ve la cronología. Alguien podría pensar que el furor del señor Peinado tiene alguna causa política", ha exclamado el dirigente socialista.

En cuanto a si cree que la militancia de familiares del juez en el PP ha podido condicionar sus decisiones sobre Begoña Gómez, Óscar López ha reiterado el paralelismo en la "cronología de filtraciones, de actuaciones, de hechos" para tapar "un caso real con un delito, supuestamente un delito grave, que fue reconocido incluso", según ha dicho, por el novio de Díaz Ayuso y con el que "se ha volcado la Comunidad de Madrid, empezando por Miguel Ángel Rodríguez".

El dirigente socialista ha seguido cargando contra el juez asegurando que "ha hecho un monumento a la injusticia, a la indefensión, a la ausencia de garantías" en una investigación que ha calificado de "prospectiva" y "mutante", al tiempo que mostraba su deseo de que se haga "justicia".

EL "ENSAÑAMIENTO" LE LLEVA A COMETER ERRORES

Según Óscar López, el "ensañamiento" de Peinado le lleva a "cometer errores" citando entre ellos el hecho de que el magistrado haya hecho constar en el auto de adopción de medidas cautelares contra Begoña Gómez que la Policía podría ayudarla a fugarse. Y también ha señalado como error el hecho de que el juez notificara el auto "infame" antes a la prensa que a las partes. "Una vez más, hablando de filtraciones. Un hecho que me parece gravísimo", ha espetado.

Incluso ha criticado que el juez adoptara la decisión el sábado por la mañana cuando "no le tocaba" ir al juzgado porque "no estaba de guardia".

Para Óscar López esto confirma que hay jueces que hacen política. "Es evidente", ha dicho y ha insistido en que ha habido jueces que han sido condenados por "prevaricación" y está convencido de que "habrá más", aunque no ha querido precisar directamente si Juan Carlos Peinado estaría cometiendo un delito de prevaricación.

Dicho esto, ha recordado que "prevaricar significa tomar decisiones injustas a sabiendas de que son injustas" y cree que "lamentablemente" eso ha ocurrido en algunas situaciones. Por ello, ha apuntado que quien debilita la imagen del Estado de Derecho es quien utiliza "torticeramente la justicia para hacer política".

No obstante, ha querido matizar que en España hay "cientos de jueces que hacen su trabajo a diario, por todo el territorio español, y lo hacen perfectamente, con una dignidad absoluta". Pero ha insistido en que en la justicia, como en la política, como en el periodismo, como en el fútbol, "hay gente que falla en su oficio".

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano" algún juzgado tomará alguna decisión contra el juez Juan Carlos Peinado.

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EuropaPress

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