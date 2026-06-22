Moncloa, tras citar Peinado a Begoña Gómez para entregar su pasaporte: "No tiene límites"

Madrid, 22 jun (EFE).- La citación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que entregue el próximo miércoles su pasaporte, es considerada por Moncloa como un paso más de su persecución contra ella y creen que evidencia que "no tiene límites".

Peinado ha citado a las 18:00 horas del miércoles a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre", después de que el pasado sábado abriese juicio contra ellas.

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Tras esa decisión de apertura de juicio y de la adopción de medidas cautelares, como la entrega del pasaporte y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado, el Gobierno ya denunció la "persecución, obsesión y desproporción" del magistrado en la causa contra la esposa del presidente.

Una crítica en la que inciden fuentes de Moncloa consultadas por EFE tras conocer la citación de Peinado el próximo miércoles para que Gómez le entregue el pasaporte.

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Una fecha, la del miércoles, 24 de junio, que recuerdan que coincide con la comparecencia de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso para informar de la situación política tras los casos judiciales que afectan al PSOE.

A esa coincidencia se ha referido en la red social X la portavoz del partido, Montse Mínguez.

"Peinado ha citado a Begoña el mismo día de la comparecencia del presidente en el Congreso. Socialistas, si; ingenuos, no", ha escrito.

También el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la misma red social, ha llamado la atención sobre esa coincidencia. "Así contribuye -ha dicho- al numerito que nos monta el PP en cada sesión de descontrol. La coordinación es perfecta". EFE

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