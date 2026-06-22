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Los imprescindibles que no deben faltar en el armario de esta temporada

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Inmaculada Tapia

Madrid, 22 jun (EFE).- El calor lo cambia todo, los tejidos son ligeros y fluidos, el 'uniforme' de trabajo se puede confundir con el ocio, el color sube tanto como la temperatura y el calzado y los complementos dejan un poso de relajación y artesanía tan apetecible que se convierten en imprescindibles.

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El verano se llena de pantalones, faldas y vestidos -lo más cómodo- por igual, nada predomina y todo combina con armonía para lograr que con un poco de detalle hasta el 'look' más sencillo logre un plus de estilo.

El espíritu de Aladdín nos invade, los bombachos son la estrella de la temporada con una buena dosis de espíritu bohemio; una prenda que incorpora personalidad y comodidad, gracias a cinturas elásticas o con cintas.

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Esa silueta abullonada, que termina en bajo con elástico o puño, imprime un estilo relajado que no deja de ser sofisticado cuando entrecruza hilos dorados sobre estampados coloridos, como es el caso de la apuesta de Desigual, válida tanto para las mañanas como para las noches.

Una propuesta que releva al lino como tejido estrella del verano por su frescura para conseguir un aspecto impecable, pero relajado con zapato plano, pero si la propuesta es con tacones, todo cambia.

Por otro lado, las asimetrías suben enteros en blusas y faldas. Piezas que se sustentan sobre un solo hombro con o sin manga es lo más habitual incluso en los diseños de bañadores.

Los cortes en diagonal en tops y blusas son otra de las opciones para salirse del patrón convencional.

En el caso de faldas y vestidos, como los que propone Bottega Veneta, las piernas se estilizan al dejar al descubierto una más que otra con un largo diferenciado.

Pero estos cortes laterales, que también adopta Victoria Beckham en su colección, no son los únicos. La apuesta de esta temporada se centra más en un corte de la falda mini para dejar la parte posterior más larga a modo de cola, sin llegar al suelo.

Los volantes son un clásico del verano con el que las prendas fluyen y parecen volar con el movimiento. Etro los incorpora en cuellos, mangas y sobretodo en faldas, formando uves o cascadas en vestidos de gasa multicolores con una estampación intensa.

A finales de año ya propuso Pantone que el color de 2026 sería el Cloud Dancer, un blanco natural, aunque no resplandeciente, aunque no tenemos porqué ceñirnos a la recomendación estricta para lucir un color muy favorecedor y lleno de luz, estemos o no bronceados.

Ralph Lauren propone un diseño camisero de lino de corte 'midi' con cinturón en el mismo tejido, una prenda muy popular para el trabajo y para cualquier otro momento del día.

Pantalón y blusa blanca de gasa de escote bardot es lo que sugiere Roberto Verino para la noche, que transforma en un 'look' más formal para el día incorporando una bléiser blanca.

Los cuadros de vichy son un clásico especialmente unido a pantalones pirata, otra de las prendas punteras que nos trasporta a la costa mediterránea y a las imágenes de veraniegas de Brigitte Bardot o Marilyn Monroe.

Este año, el estampado incluso se cuela en deportivas como las que ha presentado Hoff en colores suaves como amarillo mantequilla, blanco o verdes muy frescos.

La firma de calzado y complementos Jimmy Choo introduce los cuadros en sus bolsos y en pequeñas bomboneras de mano con base de mimbre y asas de metal, además de en el tacón de sus mules.

La firma alemana Etam los ha introducio en el estampado de bañadores y bikinis en tonos pastel.

Otro de los clásicos es el bolso de rafia, que en esta ocasión las firmas combinan con sombreros. Lo mejor es que ha habido una evolución en los diseños, para Roger Vivier es uno de los materiales imprescindibles de la temporada y lo presenta con un diseño góndola que colorea con una hebilla de cuentas en azul intenso.

Pero para quienes estén cansadas de las rafia, Lottusse realiza, inspirándose en la flor de loto, un diseño artesanal trenzado a mano con piel de cordero lavada, que da como resultado un diseño de 3.550 flores. EFE

(Foto)

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