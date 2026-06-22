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Toda España, menos Canarias y Murcia, en aviso por fuerte calor, con el País Vasco en rojo

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Madrid, 22 jun (EFE).- En el inicio del verano e inmersos en la primera ola de calor de la estación, todas las comunidades, salvo las Canarias y la Región de Murcia, han activado este lunes avisos por altas temperaturas, que, en general, oscilarán entre 38 y 42 grados y que en el País Vasco alcanzarán el nivel rojo, informa la Aemet en su página web.

En el norte peninsular, el País Vasco tiene aviso rojo (peligro extraordinario) en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, donde los termómetros subirán hasta los 40 grados; En Álava el nivel es naranja (peligro importante) por máximas de 39 grados.

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Cantabria está en naranja por calor de hasta 38 grados en el área de Liébana y en el centro y Villaverde; Aemet alerta de que en Liébana también hay alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes tormentas.

Castilla-León mantiene el aviso naranja en las provincias Burgos, León, Valladolid y Zamora por valores entre los 37 y 39 grados, mientras que en el resto de provincias el nivel es amarillo por valores entre los 35 y 37 grados.

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La Comunidad Foral de Navarra y La Rioja continúan en naranja por altas temperaturas que alcanzarán los 40 y 41 grados.

Toda la comunidad de Aragón y la de Cataluña, menos la provincia de Girona, están en naranja por altas temperaturas que subirán hasta los 40-41 grados.

El calor también llegará al Mediterráneo, donde las Islas Baleares están en naranja por máximas que en Mallorca subirán hasta los 39 grados.

En el centro peninsular, la Comunidad de Madrid continúa en naranja por máximas de hasta 40-41 grados, valores similares a los de las provincias de Castilla-La Mancha, salvo Albacete, que siguen con aviso naranja; En Ciudad Real y Toledo hay además alerta amarilla por fuertes tormentas.

Extremadura también sigue con alerta naranja por intenso calor con máximas de 40 grados, y más al sur, en la comunidad andaluza, se ha activado la alerta naranja en las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén, por máximas previstas de hasta 42 grados; Sevilla está en amarillo por calor de 39 grados.

Asturias y Galicia y la Comunidad Valenciana continúan con aviso amarillo por calor o por fuertes tormentas.

Aemet advierte de que con la alerta roja el peligro es extraordinario con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales. EFE

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