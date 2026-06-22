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Rahm pierde dos puestos en el ránking tras no pasar el corte en el Abierto de EE.UU.

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Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El jugador español Jon Rahm ha perdido dos posiciones en la clasificación mundial de golf y ha pasado a ser décimo después de su desafortunada actuación en el Abierto de Estados Unidos, el tercer grande de la temporada, donde no pasó el corte.

Rahm encaró el torneo celebrado en Shinnecock Hills, en Nueva York, como octavo del ránking, su mejor puesto en dos años, pero queda décimo tras la actualización de este lunes.

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Después de una primera buena jornada, el golfista vasco tuvo una nefasta segunda vuelta, con 78 golpes, ocho sobre el par, en su peor ronda en los 39 'majors' que ha jugado desde 2010, lo que le dejó con +6 en la general.

Tampoco pasó el corte el catalán David Puig, que acabó con +9, lo que le hace perder tres puestos en el ránking y situarse en el 60. Sigue dentro del top cien Eugenio Chacarra, en el 87, quien no jugó en Shinnecock Hills.

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La principal novedad en la clasificación la protagoniza el estadounidense Wyndham Clark después de conquistar su segundo Abierto de EE.UU tras el de 2023, lo que le hace saltar del puesto 34 al octavo.

La lista la sigue encabezando el estadounidense Scottie Scheffler, con 16,56 puntos de media, después de quedar cuarto empatado en el tercer 'major' del curso.

Scheffler no puedo completar el Grand Slam en su 30 cumpleaños, pero se reafirmó como número uno del mundo por delante del noirlandés Rory McIlroy, con 9,56 puntos, después de que este no tuviera una buena actuación en Shinnecock Hills.

El estadounidense Cameron Young (7.2) es tercero, por delante de Matt Fitzpatrick, Russell Henley, Justin Rose, Tommy Fleetwodd, Clark, Morikawa y Rahm. EFE

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