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El delegado del Gobierno dice que el portero del Sabadell debería disculparse con Sánchez

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Barcelona, 22 jun (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha celebrado las disculpas que el portero del Sabadell ha pedido al club y a la afición tras incitar a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha considerado que debería excusarse también con el jefe del ejecutivo.

En un mensaje en X, Prieto sostiene que "hay líneas que no se deberían traspasar nunca" y que "por respeto a la entidad deportiva que representa, el @CESabadell, club plural y diverso, las disculpas del jugador también deberían dirigirse al presidente del Gobierno de España".

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"Quien asume la responsabilidad de una broma fuera de lugar también debería asumir la de disculparse con quien ha pretendido ofender", asegura el delegado del Gobierno en Cataluña.

El portero del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, pidió ayer disculpas por haber incitado a los aficionados arlerquinados a insultar al presidente del Gobierno durante la celebración del ascenso a LaLiga Hypermotion del club catalán.

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En un comunicado publicado en su perfil de la red social X, Fuoli se disculpó ante el club y sus compañeros "por empañar con esta tontería la celebración una temporada histórica" del Sabadell, que el viernes certificó con un triunfo frente al Zamora (4-0) su regreso al fútbol profesional cinco años después.

El sábado, los jugadores y cuerpo técnico de la entidad catalana celebraron con sus aficionados el ascenso con una rúa que terminó en el Ayuntamiento de Sabadell, donde el equipo fue recibido por su alcaldesa, Marta Farrés, y varios concejales en la sala de plenos.

Después de este acto, los jugadores, el entrenador, Ferran Costa, y los miembros del cuerpo técnico salieron al balcón del consistorio para dirigirse con sus parlamentos a la multitud que llenaba la Plaza de Sant Roc.

En su parlamento, Fuoli finalizó así su intervención: "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez...".

A lo que una parte de los aficionados presentes en la plaza respondió con insultos al presidente del Gobierno.

Según el comunicado publicado por Fuoli, sus palabras fueron "fruto de la euforia del momento y de lo vivido estos últimos días" y las califica como "una gracieta sin maldad" que, según ha reconocido, "se ha convertido en una bola gigante".

Por su parte, el Centres d'Esports Sabadell también emitió un comunicado en el que lamentaba y rechazaba los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso a Segunda División.

"Durante el acto, se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España, impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad", precisó el club, que destacó el espíritu "plural y abierto" de la entidad.

"Una celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañada de manifestaciones de esta naturaleza", añadió.

En este sentido, el club subrayóque "la emoción y la euforia del momento" no pueden hacer perder de vista "los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente en una acto de carácter institucional". EFE

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